Plusieurs médias brossent un tableau sombre à l’approche de 2022 : « La fin est-elle proche ? Peut-être’

2022 est peut-être déjà un début difficile sur la base de certaines prédictions cyniques des médias grand public.

Au cours des derniers jours, certains articles d’opinion ont proposé des perspectives pessimistes pour la nouvelle année sur tout, de la démocratie au climat en passant par la troisième année de la pandémie de coronavirus.

Le Los Angeles Times a débuté le premier jour de 2022 avec un éditorial intitulé « La fin est-elle proche? Peut-être, mais nous avons survécu jusqu’à présent. » Bien qu’elle offre « de vrais signes de lumière dans la morosité », l’écrivain Virginia Heffernan a maintenu qu’aucun des gains réalisés en 2021 ne signifie « la fin du monde n’est pas proche ».

« Rien n’empêche de dormir ces jours-ci comme de souffler quelques articles sur l’apocalypse de la démocratie », a écrit Herrernan.

Le New York Times a doublé la peur de la fin de la démocratie en 2022 avec un éditorial déplorant, « Chaque jour est le 6 janvier maintenant », faisant référence à l’émeute du Capitole l’année dernière.

« En bref, la République fait face à une menace existentielle d’un mouvement qui méprise ouvertement la démocratie et a montré qu’il est prêt à utiliser la violence pour parvenir à ses fins. Aucune société autonome ne peut survivre à une telle menace en niant son existence, » a écrit le conseil d’administration.

Le Guardian avait également une vision moins qu’optimiste de la nouvelle année, faisant référence à 2022 comme « une autre année de vie dangereuse ».

« Il existe un risque de nouveaux conflits interétatiques, exacerbés par l’effondrement de l’ordre international fondé sur des règles et la propagation d’armes autonomes létales. Dans l’ensemble, pour la plupart des habitants de la Terre – et une poignée dans l’espace – 2022 être une autre année à vivre dangereusement », a écrit Simon Tisdall.

Alors que certains ont promu la fin de la démocratie comme une préoccupation pour 2022, d’autres se sont davantage concentrés sur la pandémie de COVID-19 en cours comme une raison de craindre la nouvelle année.

Vox a décrit les mois à venir comme faisant partie de « l’année junior » de COVID-19 marquée par « la peur et la confusion » d’une prédiction précoce de lundi,

La contributrice Eleanor Cummins a écrit: « Bienvenue dans « l’année junior » de la pandémie, pour adopter le terme sombre et comique qui est devenu viral sur Twitter cet automne. Il semble que 2022 soit destiné à être la troisième année consécutive marquée par la peur et la confusion, tests positifs et quasi-accidents – et un sentiment d’échec retentissant. »

MSNBC a également proposé une liste de conseils aux personnes qui entrent dans la nouvelle année « avec des niveaux élevés de stress et d’anxiété ».

« En surface, la source de cette anxiété est claire : nous sommes confrontés à une autre série de gros titres mettant en garde contre de nouvelles souches de Covid-19 comme Omicron, nous sommes aux prises avec des délais ambigus autour du retour au travail, et beaucoup d’entre nous se sentent comme si nous n’avions plus la capacité de planifier l’avenir. Et nos symptômes – brouillard cérébral, épuisement, manque de sommeil et épuisement général – semblent également assez clairs », lit-on dans l’éditorial.

D’autres ont souligné que le changement climatique était une préoccupation permanente pour 2022. Forbes a énuméré les façons dont la crise du changement climatique « qui continue de s’aggraver » devrait avoir des conséquences pour les entreprises à l’avenir. The Hill a également averti que malgré les progrès réalisés en 2021, il existe toujours un chemin pour « perdre le contrôle du système climatique et mettre la civilisation en danger ».

