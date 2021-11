Plusieurs militaires ont un mandat de perquisition et d’arrêt pour un réseau de trafic de drogue

08/11/2021 à 11:49 CET

PE

Plus de une centaine d’ordres de recherche et de capture à dix militaires et autres agents des forces de l’ordre public du Portugal bien sûr trafic de drogue, d’or et de diamants profitant de leur participation aux missions des Nations Unies.

Les autorités portugaises ont effectué des perquisitions dans plusieurs villes du pays, notamment Lisbonne, Porto, Bragance et Vila Real, Il s’agit de la caserne militaire Comando, située dans la paroisse de Carregueira, dans le centre du pays, l’un des principaux objectifs de l’enquête, selon le journal ‘Público’.

Les suspects sont à la fois des militaires en activité et à la retraite, des agents de la Garde nationale républicaine (GNR) et de la Police de sécurité publique (PSP), suspects non seulement de trafic de drogues et pierres précieuses, mais aussi par blanchiment d’argent, selon des recherches remontant à 2020.

Selon l’enquête, profitant de la participation du Portugal aux missions militaires des Nations Unies, notamment en République centrafricaine (RCA), les suspects ont transporté de la drogue, de l’or et des diamants de ce pays vers l’Europe via des avions militaires.

Dans le cas des diamants, une fois sur le sol portugais ils ont été transportés par voie terrestre à Anvers et Bruxelles, où ils sont vendus à des prix de millionnaires. L’argent obtenu par la suite était investi en bitcoins, une monnaie virtuelle sans le contrôle des autorités financières, ou ils recouraient à des figures de proue qui recevaient en retour 50 % de la valeur déposée sur leurs comptes.