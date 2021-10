Plusieurs millions d’euros de différence entre l’Espagne et la France

10/10/2021

Le à 15:48 CEST

Il a déjà prévenu Luis Enrique en avant-première de la finale : « La France est la meilleure, la meilleure équipe du monde au niveau individuel. » Compte tenu de cette considération, le sélectionneur national est clair que l’Espagne doit jouer en équipe, unie, puisque le meilleur atout est dans le groupe. Les chiffres soutiennent Luis Enrique : dans la valeur marchande des deux sélections il y a beaucoup de différence.

La sélection de Deschamps vaut 984 millions, tandis que la somme des joueurs espagnols donne l’équipe nationale de 664 millions. Et le footballeur le plus précieux de France est Mbappé, évalué à 160 millions d’euros. En Espagne, c’est Oyarzabal, avec une somme de 70 millions. Une différence substantielle si l’on prend également en compte que le rival a des joueurs comme Griezmann, Benzema, Pogba, Kanté ou Varane, qui sont très appréciés sur le marché.

Le onze de départ de la France en demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique

| .

MOINS D’EXPÉRIENCE

A tout cela il faut ajouter que l’Espagne n’a pas de joueurs aussi expérimentés que la France, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau des équipes nationales. celui de Luis Enrique il a une âge moyen 25,8 ans et pour beaucoup, cette Ligue des Nations pourrait être le premier titre remporté avec l’Espagne. Au contraire, La France a une moyenne de 27 années et il s’agit d’un groupe de joueurs qui, sans aller plus loin, viennent de finir de soulever la Coupe du monde 2018.