Plusieurs morts et blessés dans un accident avec une camionnette pleine d’immigrants illégaux présumés .

in

Pas moins de 11 personnes ont été tuées et 13 blessées après qu’une camionnette soupçonnée de transporter des immigrants illégaux s’est écrasée mercredi dans le sud du Texas.

L’accident s’est produit à Encino, sur l’US 281, à environ 55 miles au nord de McAllen, une ville frontalière, a rapporté Fox News.

La camionnette qui transportait 24 personnes s’est écrasée contre un poteau électrique après avoir dévié de la route, a déclaré à Fox News le lieutenant Chris Olivarez du ministère de la Sécurité publique du Texas.

Le conducteur a été tué et la camionnette n’était pas poursuivie lorsqu’elle s’est écrasée, a déclaré Olivarez. Le consulat mexicain et les plus proches parents n’ont pas encore été informés, a-t-il ajouté.

Lien source