Plusieurs néonazis jugés à Valence pour avoir lancé des menaces sur Twitter contre un militant de la LGTBI

01/08/2022 à 19:15 CET

JL Llagües / Gonzalo Sánchez

La Ciutat de la Justicia de València accueillera le mercredi 12 janvier prochain un procès contre plusieurs néonazis qui ont menacé de tuer Fran Pardo, un militant de la LGTBI, sur Twitter. Les événements remontent aux années 2013, 14 et 15, lorsque le plaignant avait entre 17 et 18 ans. Plusieurs personnes d’idéologie d’extrême droite siégeront sur le banc après avoir écrit des menaces de mort. Ils ont pu identifier plusieurs personnes, mais pas toutes, car signalé plus de 20 tweets.

Après 2 reports, le mercredi 12, ils mettront certains des néonazis qui m’ont menacé de mort via Twitter en 2013, 2014 et 2015, alors que j’avais entre 16 et 18 ans, à cause de qui je suis. ✊🏳️‍🌈 pic.twitter.com/KKkkXZ7kJk – FranPardo 🏳️‍🌈 #LeyTransYA (@FranPardo_) 6 janvier 2022

Les exemples ne laissent aucun doute. « Je vais faire usage de ma liberté d’expression. Je vais te frapper quatre coups et le dernier coup dans la tête », « Tu es un caramelito, sérieusement. J’espère t’attraper et te donner ce que tu mérites. Je ne parle pas de sexe malade », « Je sors ma pipe ou mon punch », « Je voudrais que tu te fasses foutre, fils de pute », sont quelques-uns des messages intimidants que Pardo a reçus, certains avec des fautes d’orthographe incluses.

Après deux ajournements, l’affaire sera réglée devant les tribunaux si tout se passe comme prévu. Cela fait sept ans d’attente, sept années durant lesquelles Pardo a vécu dans la peur constante que des menaces puissent être mises à exécution : « J’avais peur de croiser un de ces anonymes dans la rue et qu’ils me reconnaissent. J’ai renoncé à une partie de ma liberté pour essayer de préserver un sentiment de sécurité. Et tout cela à cause de leur peur irrationnelle », explique la personne touchée.

« Avec le problème d’Internet c’est très difficile à traquer mais selon qui, quand on fait des blagues on a l’impression que ce n’est pas si compliqué. J’encourage les gens à signaler et à faire du bruit pour rendre visible l’impunité qui continue d’exister. Si vous recevez des menaces, signalez-le, s’il vous plaît« , expose-t-il.

« Quand j’avais environ 17 ans les menaces ont commencé, je les ai dénoncées quand j’avais 18 ans, en 2015. Je ne les avais pas dénoncés avant car j’étais mineur et je ne voulais pas le faire pour que mes parents ne le fassent pas. au fur et à mesure que je gagnais de plus en plus d’adeptes, les menaces allaient de plus en plus et elles ont commencé à être moins anecdotiques et plus inquiétantes « , soutient pardo.