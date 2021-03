Plusieurs personnes abattues tôt samedi à Virginia Beach ⋆ .

THECOUNT.COM “TOUJOURS OUVERT! Depuis 2005! » – 26 mars 2021

VIRGINIA BEACH, VA. (THECOUNT) – Plusieurs personnes pourraient avoir des blessures mortelles après une fusillade à Virginia Beach, en Virginie, a tweeté la police tôt samedi.

La police enquête sur l’incident qui s’est produit «au bord de l’océan entre la 17e et la 22e rue», selon un message Twitter du VBPD.

TENDANCE: Andrea McDaniel, ancre de longue date de NBC12 Richmond VA, décède

CLIQUEZ SUR LES PHOTOS POUR EN VOIR PLUS

Le VBPD enquête sur une fusillade impliquant plusieurs victimes potentiellement mortelles. Grande présence policière au bord de l’océan entre la 17e et la 22e rue Veuillez éviter la zone pour le moment. Plus à suivre au fur et à mesure qu’il sera disponible. @CityofVaBeach

– Virginia Beach PD (@VBPD) 27 mars 2021