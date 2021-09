Plusieurs produits Apple connaissent actuellement des délais de livraison retardés

in

Plusieurs produits Apple, y compris des appareils récemment lancés, connaissent actuellement des délais de livraison retardés, signe possible que la pénurie actuelle de puces pourrait avoir un impact plus important sur Apple et ses produits.



Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de l’entreprise, le PDG d’Apple, Tim Cook, a averti que la pénurie de puces qui a frappé l’industrie au cours des derniers mois aurait un impact sur les livraisons d’iPhone cette année. Alors que Cook faisait probablement référence aux contraintes du prochain iPhone 13, la pénurie pourrait s’étendre sur les modèles existants.

Avant une actualisation ou une mise à jour attendue, les appareils actuels et à venir de dernière génération devraient être épuisés, car Apple fait de la place pour les nouveaux modèles. En conséquence, certaines configurations de l’iPhone 11 et de l’iPhone 12 affichent jusqu’à deux semaines pour les expéditions au moment de la rédaction.

De même, dans toute la gamme Apple Watch, certains modèles du boîtier en aluminium de la série 6 sont disponibles dans au moins trois à quatre semaines, tandis que les modèles en acier inoxydable sont entièrement épuisés ou dans au moins trois semaines. Mardi prochain, le 14 septembre, Apple devrait sortir l’iPhone 13‌ et l’Apple Watch Series 7 pour remplacer les modèles existants.

Alors que l’‌iPhone‌ et l’Apple Watch sont bientôt mis à jour, ce qui entraînera probablement des retards de livraison, d’autres produits sont moins certains. Par exemple, l’iMac 21,5 pouces, alimenté par la puce de silicium M1 Apple, est actuellement au moins trois à quatre semaines. En fait, tous les produits dotés de la puce de silicium ‌M1‌ d’Apple connaissent actuellement une forme de retard.



Par exemple, selon la configuration, le MacBook Air 13 pouces, le MacBook Pro, le Mac mini et l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces listent trois jours ou jusqu’à une semaine pour les expéditions, bien que les délais spécifiques fluctuent. Dans des circonstances normales, selon l’emplacement, les produits peuvent être disponibles pour une livraison le jour même.

La puce de silicium ‌M1‌ d’Apple a été annoncée en novembre de l’année dernière, et depuis son annonce, Apple l’a étendue à plus de produits, y compris le ‌iPad Pro‌. Les délais d’expédition inhabituels pour plusieurs produits ‌M1‌ pourraient constituer une preuve supplémentaire que la pénurie de puces limite directement la production ‌M1‌, entravant les délais d’expédition et la disponibilité générale.

Au cours des derniers mois, plusieurs rapports ont suggéré que les fournisseurs d’Apple avaient du mal à répondre à la demande. Plus précisément, les fournisseurs de la société pour les écrans mini-LED à utiliser dans les prochains MacBook Pro auraient eu du mal à atteindre des niveaux de sortie satisfaisants, poussant peut-être Apple à investir dans l’achat de fournisseurs supplémentaires.