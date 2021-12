Plusieurs produits déodorants rappelés pour des raisons effrayantes

Des rappels ont été émis pour certains produits désodorisants Old Spice et Secret en raison de la présence possible de contamination au benzène. Le benzène est un cancérigène qui est souvent à l’origine de rappels dans l’industrie des antitranspirants. La société mère des sociétés, Proctor & Gamble, a annoncé ce nouveau rappel le mardi 23 novembre.

Le rappel s’applique aux produits en aérosol Old Spice et en aérosol, ainsi qu’aux aérosols Old Spice Below Deck vendus aux États-Unis. retournez-les à l’entreprise pour un remboursement complet ou détruisez-les simplement, mais il leur est conseillé de ne pas utiliser de tels produits sans au moins vérifier la liste des codes UPC concernés sur le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis. La liste complète des tailles et des parfums concernés par le rappel est également disponible.

Selon la FDA, le benzène est cancérigène pour l’homme s’il est inhalé, avalé ou absorbé par la peau, comme cela pourrait être le cas avec un déodorant en aérosol. Dans des études publiées par l’EPA, il a été associé à des cancers du sang, de la moelle osseuse et à des formes de leucémie, ainsi qu’à d’autres troubles sanguins pouvant mettre la vie en danger.

Le rappel note que le benzène est omniprésent dans l’environnement et que la plupart des gens y sont exposés tout au long de leur vie, mais des doses quotidiennes de ce produit chimique à des concentrations aussi élevées pourraient être dangereuses. Cependant, jusqu’à présent, aucun effet nocif sur la santé de ce lot de produits contaminés n’a été signalé.

Le rappel s’applique à un total de 18 produits identifiés par leurs codes UPC, et Proctor & Gamble rappelle tous ces produits avec une date d’expiration jusqu’en septembre 2023. Les détaillants ont été contactés pour retirer les produits de leurs étagères et les clients en possession des produits rappelés sont invités à « jeter de manière appropriée les produits en aérosol concernés ».

La FDA conseille aux consommateurs qui ont utilisé ces produits de contacter leur médecin s’ils ont ressenti des effets indésirables ou des symptômes des affections énumérées ci-dessus. Il oriente également les clients vers le programme de rapport d’événements indésirables MedWatch, mis en place pour une telle occasion. Plus d’informations sont disponibles sur la page de destination de la FDA pour ce rappel, ainsi que plus d’informations de contact pour l’agence et la société.