Plusieurs rappels de pain émis juste avant Noël

Deux rappels de pain ont été émis la semaine dernière, juste avant que de nombreux Américains célèbrent Noël ce week-end. Flowers Foods, Inc. a annoncé un rappel du pain Nature’s Own Honey Wheat le 17 décembre, la veille de l’annonce par Bosket Bread Company du rappel de 15 produits de pain. Les deux rappels étaient pour la même raison – allergènes non déclarés.

Flowers Foods a rappelé environ 3 000 pains de Nature’s Own Honey Wheat vendus dans six États en raison du lait non déclaré utilisé dans les amours. Le rappel intervient après que Flowers Foods a reçu des informations selon lesquelles des miches de pain au beurre de Nature’s Own étaient emballées dans des emballages Honey Wheat. Bien que le pain au miel et au blé ne contienne pas de lait comme ingrédient, son emballage ne répertorie pas le lait comme ingrédient. Aucune maladie ou incident lié à l’erreur n’a encore été signalé. Cependant, les consommateurs allergiques ou sensibles au lait peuvent avoir une réaction grave, voire mortelle, s’ils consomment du pain.

Les pains au miel et au blé dans le mauvais emballage ont été distribués à des détaillants en Arizona ; Colorado; Nouveau Mexique; Wyoming; les villes de Blythe, Brawley, Calexico, Calipatria, El Centro, Needles et Westmoreland en Californie ; Laughlin, Nevada ; et à un distributeur en Californie qui dessert le Mexique. La race a une cravate bleue ou jaune, avec une date « À consommer de préférence avant » du 26/12/2021. Les codes de produit 128 346 03:00 à 128 346 05:00 sont imprimés sur les emballages, selon la FDA.

Les consommateurs doivent jeter le produit ou le rapporter au point de vente. Vous pouvez contacter le service client de Flowers Foods au 1-866-245-8921 et FlowersFoods.com/contact/consumers.

Bosket Bread Company a rappelé 54 unités de 15 produits de pause différents, car ils peuvent contenir du soja, du blé, du lait, du sésame ou des œufs non déclarés. Les produits concernés ont été envoyés à Dan’s Food Market, Sage Mt. Foods et Rhubarb Market à Leavenworth, Washington et Wenatchee, Washington. La dernière date de distribution est le 15 décembre. Les produits ont tous une durée de conservation de six jours s’ils sont conservés à température ambiante. La liste complète des produits Bosket Bread rappelés est disponible sur le site Web de la FDA. Toute personne allergique ou sensible aux ingrédients énumérés ci-dessus ne doit pas consommer les produits. Ils doivent rapporter le pain là où ils l’ont acheté ou jeter le pain. Vous pouvez également contacter Bosket Bread au (509) 433-0016 et sales@bosketbread.com.