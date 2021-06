Plusieurs services ferroviaires des chemins de fer indiens seront restaurés à partir de ce mois-ci ; voir liste et dates des trains

Indian Railways a décidé de restaurer plusieurs trains spéciaux.

Restauration des services ferroviaires de l’IRCTC : voyager sur les chemins de fer indiens pour devenir plus facile maintenant ! Ceux qui attendaient pour réserver leurs billets de train seront heureux d’apprendre que d’autres trains sont prêts à reprendre leurs services à partir de ce mois-ci. Pour la commodité des passagers ferroviaires, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont récemment décidé de restaurer plusieurs trains spéciaux qui ont été annulés en raison d’une augmentation des cas de Covid. Cependant, il est conseillé aux passagers de maintenir toutes les directives et protocoles liés à Covid pendant leur voyage. Selon Northern Railways, les services ferroviaires suivants sont restaurés par le chemin de fer zonal à partir des dates indiquées pour chaque train :

Le train numéro 02433 partira de Chennai Central le 18 juin 2021

Le train numéro 02434 partira de H.Nizamuddin le 16 juin 2021

Le train numéro 02055 partira de New Delhi le 15 juin 2021

Le train numéro 02056 partira de Dehradun le 14 juin 2021

Le train numéro 02057 partira de New Delhi le 14 juin 2021

Le train numéro 02058 partira d’Una Himachal le 15 juin 2021

Le train numéro 02402 partira de Dehradun le 14 juin 2021

Le train numéro 02401 partira de Kota le 15 juin 2021

Le train numéro 02414 partira de H.Nizamuddin le 18 juin 2021

Le train numéro 02413 partira de Madgaon le 20 juin 2021

Le train numéro 02040 partira de New Delhi le 14 juin 2021

Le train numéro 02039 partira de Kathgodam le 14 juin 2021

Le train numéro 02264 partira de H.Nizamuddin le 14 juin 2021

Le train numéro 02263 partira de Pune le 15 juin 2021

Le train numéro 04609 partira de Rishikesh le 15 juin 2021

Le train numéro 04610 partira de Katra le 14 juin 2021

Le train numéro 02455 partira de Delhi Sarai Rohilla le 14 juin 2021

Le train numéro 02456 partira de Bikaner le 15 juin 2021

Le train numéro 04021 partira de Delhi Sarai Rohilla le 15 juin 2021

Le train numéro 04022 partira de Jaipur le 16 juin 2021

Le train numéro 04554 partira de Daulatpur Chowk le 14 juin 2021

Le train numéro 04553 partira de Delhi le 15 juin 2021

Le train numéro 04525 partira d’Ambala le 14 juin 2021

Le train numéro 04526 partira de Sriganganagar le 14 juin 2021

Le train numéro 04053 partira de New Delhi le 17 juin 2021

Le train numéro 04054 partira d’Amritsar le 17 juin 2021

Le train numéro 02445 partira de New Delhi le 14 juin 2021

Le train numéro 02446 partira de Katra le 15 juin 2021

Le train numéro 04307 partira de Prayag Ghat le 15 juin 2021

Le train numéro 04308 partira de Bareilly le 14 juin 2021

Le train numéro 04211 partira d’Agra Cantt le 15 juin 2021

Le train numéro 04212 partira de New Delhi le 14 juin 2021

Le train numéro 04215 partira de Prayag Ghat le 15 juin 2021

Le train numéro 04216 partira de Lucknow le 14 juin 2021

Train numéro 04315 au départ de Bareilly le 14 juin 2021

Le train numéro 04316 partira de New Delhi le 14 juin 2021

Le train numéro 04235 partira de Varanasi le 14 juin 2021

Le train numéro 04236 partira de Bareilly le 15 juin 2021

