Plusieurs shampooings et revitalisants rappelés en raison de problèmes de benzène

Procter & Gamble a annoncé un rappel national de shampooings secs et revitalisants en aérosol commercialisés sous plusieurs de leurs marques. La société a déclaré que les produits pourraient éventuellement contenir du benzène. L’exposition au cancérogène humain est liée à des cancers, notamment la leucémie et le cancer du sang de la moelle osseuse.

Le rappel comprend des produits de Pantene, Aussie, Herbal Essences et Waterless fabriqués aux États-Unis. Les produits de shampooing sec en aérosol Old Spice Hair and Food précédemment abandonnés sont également inclus dans le rappel. Procter & Gamble a volontairement émis le rappel le 17 décembre après avoir reçu des informations selon lesquelles des traces de benzène avaient été trouvées dans certains produits en aérosol, selon un avis publié sur le site Web de la FDA. Le benzène n’est pas un ingrédient du produit lui-même, mais l’examen de Procter & Gamble a révélé que des niveaux « inattendus » de benzène provenaient du « propulseur qui pulvérise le produit hors de la boîte ».

Aucun autre produit de ces marques n’a été inclus dans le rappel, a déclaré Procter & Gamble. Si vous avez des produits de pulvérisation de shampooing sec en aérosol avec des codes de production non inclus dans le rappel, ceux-ci peuvent toujours être utilisés. « La grande majorité de nos produits ne font pas partie de ce rappel, y compris les mousses, les laques, les shampooings liquides, les revitalisants liquides, les produits coiffants, les traitements et les sprays de shampooing sec en aérosol non affectés », a déclaré la société. La liste complète des produits concernés par le rappel peut être consultée sur le site Web de la FDA.

Les produits rappelés ont été envoyés dans des magasins à travers le comté, et les détaillants ont déjà été contactés pour commencer à retirer les produits concernés des étagères. Toute personne possédant le revitalisant sec en aérosol et les shampoings concernés doivent les jeter immédiatement. Procter & Gamble propose également le remboursement des produits éligibles via les sites Web de leurs marques.

Le benzène est cancérigène pour l’homme, ce qui signifie qu’il peut provoquer le cancer chez l’homme. L’exposition au produit chimique peut provoquer une leucémie, un cancer du sang de la moelle osseuse et d’autres troubles sanguins potentiellement mortels. « Sur la base de la modélisation de l’exposition et des évaluations des risques de cancer publiées par l’Environmental Protection Agency (EPA) (base de données IRIS), l’exposition quotidienne au benzène dans les produits rappelés aux niveaux détectés lors de nos tests ne devrait pas avoir de conséquences néfastes sur la santé. La déclaration de Procter & Gamble se lit. « Le benzène est omniprésent dans l’environnement. Les humains du monde entier y sont quotidiennement exposés à l’intérieur et à l’extérieur à partir de plusieurs sources. »