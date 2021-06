Plusieurs sources suggèrent que l’entraîneur adjoint Danny Rohl quittera le Bayern Munich

in

L’un des entraîneurs adjoints du Bayern Munich, Danny Rohl, serait en train de quitter le club bavarois. Selon Bild, Rohl a déjà informé les patrons du Bayern qu’il souhaitait résilier son contrat avec le club.

Julian Nagelsmann a exprimé son souhait de garder le jeune entraîneur, mais au final, Rohl poursuivra sa carrière ailleurs. Rohl se penche vers un passage à la DFB pour continuer à travailler en tant qu’assistant de Hansi Flick pour l’équipe nationale allemande.

Flick-Assistent Danny Röhl wird nach langen Gesprächen mit dem FC Bayern den Klub verlassen. Julian Nagelsmann hätte ihn gerne gehalten. Sehr wahrscheinlich, dass sich Röhl dem Trainerteam von Hansi Flick beim DFB anschließt. – Tobi Altschäffl (@altobell13) 17 juin 2021

L’assistant de Flick Danny Röhl quittera le club après de longues discussions avec le FC Bayern. Julian Nagelsmann aurait aimé le tenir. Très probablement que Röhl rejoindra l’équipe d’entraîneurs de Hansi Flick à la DFB.

Danny Rohl a précédemment travaillé pour Ralph Hasenhüttl au RB Leipzig et à Southampton, en tant qu’entraîneur adjoint. Avant cela, il a travaillé chez RB Leipzig en tant qu’analyste vidéo.

Après le départ de Flick et la signature de Julian Nagelsman, l’équipe d’entraîneurs du Bayern Munich sera complètement remaniée. Maintenant, Miroslav Klose et Hermann Gerland ont déjà annoncé leur départ du club, et Danny Rohl suivra bientôt. Julian Nagelsmann aurait amené son équipe d’entraîneurs au club bavarois.