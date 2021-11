Plusieurs tués dans un écrasement intentionnel lors d’un défilé aux États-Unis

22/11/2021

Le à 03:45 CET

.

La police a confirmé ce soir que plusieurs personnes sont mortes et plus d’une vingtaine ont été blessées dans l’attentat perpétré cet après-midi dans la ville de Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis), où une voiture a heurté les participants d’un défilé et en a écrasé plusieurs.

Le chef de la police, Dan Phillips, a confirmé que plusieurs des personnes renversées dans cet incident étaient des enfants et a également annoncé qu’il y avait eu « plusieurs » décès, bien qu’il n’ait pas voulu donner plus de détails car, comme il l’a expliqué, ils informent les victimes. ‘ les familles des morts. La police a confirmé qu’il y avait une personne détenue mais n’a pas donné plus de détails car l’enquête est toujours ouverte.

Le chef de la police a également déclaré que le véhicule avec lequel cette attaque a été perpétrée a été récupéré, un SUV rouge.

L’événement s’est produit dans l’après-midi dans la ville de Waukesha, lorsqu’un véhicule a franchi le contrôle de police et s’est précipité vers les personnes qui participaient à ce défilé.

Attention, contenu très graphique réservé à un public adulte. S’il vous plaît, ne soyez pas obligé de regarder, pas pour tout le monde; mais, pour ceux qui veulent savoir. Prie à tous. Images d’horribles #WaukeshaWisconsin #Waukesha #Wisconsin vacances #Noël #parade terreur. https://t.co/lR20YvXhFu pic.twitter.com/0dnmTYukFz – Bill Haus (@bill_haus) 22 novembre 2021

| Il y a de la panique chez les gens, après qu’un véhicule a heurté et blessé plusieurs personnes dans un marché de Noël à #Waukesha, # Wisconsin.pic.twitter.com/WNQVKSaIWg – Page 13 (@ pagina_13) 22 novembre 2021

Selon un témoin à la télévision CNN, il y avait plusieurs blessés étendus au sol incapables de bouger.

Dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui montrent apparemment le véhicule susmentionné se dirigeant à grande vitesse vers l’endroit où se tenait le défilé. Dans l’une de ces vidéos, vous pouvez entendre des coups de feu dirigés vers la voiture quand le cordon de police est sauté.

Il y a une autre vidéo du défilé de Noël de #Waukesha. Irréels les temps que nous vivons pic.twitter.com/jh8JRfaPCM – Ivan Mota (@if_mota) 22 novembre 2021