Pluto TV va diffuser cinq autres chaînes cet été | Divertissement

L’été approche et avec lui les vacances, avec lesquelles de nombreuses personnes fortunées trouvent plus de temps pour se détendre devant la télévision et consacrer plus de temps au divertissement. Depuis Pluton TV Ils ont pris en compte le facteur estival puisque profitant de la saison, ils lanceront cinq nouvelles chaînes thématiques à partir du 7 juin.

De cette façon, les 67 chaînes gratuites et sans inscription de Pluto TV seront rejointes Moteur Pluton TV, axé sur les programmes automobiles avec des rapports de 24 heures sur les voitures classiques et de nouvelle génération, les courses et toutes sortes de programmes, y compris 4×4 All Wheel Drive ou Car History. Si les voitures ne sont pas votre truc, ce même jour Pluton arrive aussi Anime télévisé, une chaîne plus dédiée à l’anime pour étoffer ce qui est déjà diffusé sur la chaîne Classic Anime. Toutes sortes de séries cultes japonaises passeront par cette chaîne, à commencer par Air Gear, Capeta et l’emblématique Sherlock Holmes, la série de Hayao Hiyazaki sur les personnages de Sir Arthur Conan Doyle.

Le 14 juin sera également l’arme de départ pour Durée, une chaîne dédiée aux amateurs de films et de séries. Différentes productions de différents genres seront diffusées 24h/24. Certains des titres qui devraient inaugurer la grille de cette chaîne cinématographique sont Le train 3:10, avec Christian Bale et Russel Crow, et le blockbuster d’action The Expendables avec Sylvester Stallone et Jason Statham.

Ces trois chaînes seront également rejointes le 21 juin Tour du monde de poker , une chaîne dédiée aux tournois internationaux de poker, mais aussi MTV Summer Hits, une chaîne thématique chargée de clips vidéo avec les chansons de l’été sélectionnées par MTV.

