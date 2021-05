Pluto TV vs Rakuten TV: quelle application vous convient le mieux | Divertissement

Rakuten TV et Pluto TV sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez regarder de nombreux films et séries gratuitement.

Peu à peu, dans le monde du streaming, de nouveaux acteurs sont apparus qui veulent se différencier complètement de propositions telles que Netflix, HBO, Prime Video et autres géants.

Afin de rivaliser avec eux, ils parient sur un modèle complètement différent: une bonne poignée de films et de séries dont vous pouvez profiter entièrement gratuitement soutenus par la publicité.

Les deux plus grands exposants à l’heure actuelle sont Pluto TV Oui Rakuten TV, deux services très similaires sur papier mais avec de grandes différences si vous commencez à les évaluer en profondeur.

Rakuten TV dispose d’une section plus large dédiée à l’abonnement ou à la location de contenu, tandis que Pluto TV ne diffuse que du contenu en direct ou à la demande.

A cette occasion, vous trouverez le principales différences entre les chaînes gratuites de Rakuten TV ou Pluto TV afin que vous sachiez quelle option peut vous offrir plus.

En quoi les chaînes gratuites proposées par Pluto TV et Rakuten TV sont-elles différentes?

La partie commune d’abord.

Rakuten TV et Pluto TV proposent du contenu à la demande pour les films et les séries – pas de haute qualité selon les critiques, bien qu’ils cachent l’étrange joyau – ainsi que des émissions en direct.

De plus, les deux plateformes sont prises en charge par la publicité, vous éviterez donc les publicités à certains moments de la diffusion.

Maintenant, la principale différence entre les deux est que Pluto TV ne nécessite aucune inscription préalable, tandis que sur Rakuten TV, vous devez créer un compte —Sans insérer une carte de crédit— pour pouvoir profiter de son contenu.

En ce qui concerne les chaînes disponibles, Pluto TV concentre presque toute sa programmation sur du contenu en espagnol, tandis que Rakuten TV s’engage sur le contenu international et très peu d’offre espagnole.

Oui, ils proposent des chaînes très intéressantes comme Hollywood Reporter ou Bloomberg, mais cela a un gros handicap: n’a pas de sous-titres, il peut donc être une barrière puissante pour de nombreux utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, il doit être clair que Rakuten TV démarre, il est donc logique qu’au fil des mois, ils intègrent de nouvelles chaînes en espagnol et ajoutent de nouvelles fonctionnalités telles que ces sous-titres.

Sur quels appareils les chaînes Pluto TV et Rakuten TV peuvent-elles être regardées?

Dans ce sens, Pluto TV est configuré comme l’option la plus complète, alors que Rakuten TV démarre.

Dans le cas du premier, Pluto TV vous permet de visualiser ses chaînes via le navigateur et dispose également d’une application pour iOS et Android, Amazon Fire TV et Android TV. Bien sûr, pour le moment en Espagne, les Smart TV n’ont pas leur propre application, bien que sachant qu’elle est déjà disponible dans d’autres pays, il est normal de penser qu’elle arrivera à un moment donné.

La meilleure chose à faire est que toutes les chaînes en direct de Pluto TV sont intégrées dans les téléviseurs Fire d’Amazon.Il ne sera donc pas nécessaire d’entrer dans l’application pour les voir, même si vous devrez l’installer.

Quant à Rakuten TV, ses chaînes gratuites disponible uniquement sur les téléviseurs Samsung et LG car il est en version bêta, nous devrons donc attendre qu’il soit sur des appareils mobiles ou sur plusieurs plates-formes.

Soulignez également que Pluto TV propose une programmation horaire pour chaque chaîne afin que vous sachiez ce qui va suivre et vous pouvez être conscient de quelque chose que vous voulez voir, tandis que Rakuten TV ne peut pas savoir quel film ou quelle série va suivre, savoir ce que vous regardez ou être clair à quelle heure un programme spécifique commence ou se termine.

Enfin, Pluto TV a la possibilité de regarder depuis le début si vous avez capturé un demi-contenu, alors que Rakuten TV n’a pas l’option.

Quelles sont les chaînes de Pluto TV et Rakuten TV?

Entre les deux plates-formes vous pouvez profiter de 136 chaînes pour le moment et en 2021, la proposition augmentera.

Dans le cas de Pluto TV, ils ont promis de terminer l’année avec 100 chaînes et il en a déjà 60. De la part de Rakuten TV, il y en a 76 et ils espèrent atteindre 90 en décembre.

Chaînes de télévision Pluto Chaînes de télévision Rakuten 50 – Chaîne de réglage MTV 0 – Meilleurs films – Rakuten TV 51 – Chaîne VH1 Classics 1 – Films d’action – Rakuten TV 52 – Chaîne Teen Mom 2 – Films comiques – Rakuten TV 53 – Chaîne Wipeout 3 – Films dramatiques – Rakuten TV 54 – Enquête sur Channel 4 – Spotlight – Rakuten TV 55 – Endeavors to the beast Channel 7 – Family – Rakuten TV 58 – Land of Wolves Channel 11 – Bonjour! Play 100 – Pluto TV Cine Estelar Channel 28 – Filmstream (anglais) 105 – Pluto TV Cine Acción Channel 29 – Runtime 110 – SCIFI Channel 32 – MyTime Movie Network 115 – Thrillers Channel 37 – Sofy TV 120 – Romantic Cinema Channel 51 – BatteryPop ( Anglais) 125 – Pluto TV Cinema Drama Channel 52 – Cool School (anglais) 130 – Pluto TV Cinema Comedy Channel 55 – Tankee by Playworks (anglais) 135 – Latino Cinema Channel 56 – ducktv 200 – Andromeda Channel 57 – ZooMoo (anglais) 205 – Les règles du jeu Channel 59 – Brat TV (anglais) 210 – Les meurtres de Midsomer Channel 61 – Planeta Junior 215 – Curro Jiménez Channel 101 – MAVTV Motorsports Network 220 – Mutante X Channel 103 – Hard Knocks Fighting Championship 225 – Series Channel 104 – World Poker Tour (anglais) 230 – Sans seins, il n’y a pas de paradis Channel 105 – Fuel TV (anglais) 235 – Tierra de lobos Channel 107 – FTF For The Fans (anglais) 300 – MTV Originals Channel 108 – Lax Sports Network (Anglais) 305 – MTV Catfish Channel 110 – ESTV (anglais) 310 – The Invisible Girl Channel 111 – EDGESpor t (anglais) 315 – MTV Cribs Channel 112 – Poker Night TV (anglais) 320 – Made Channel 151 – Baeble Music (anglais) 325 – Trol Channel 152 – Billboard (anglais) 330 – Real Life Channel 153 – Qello Concerts de Stingray 335 – MTV enceinte à 16 canaux 154 – Stingray Karaoke 340 – MTV Dating Channel 155 – Beat Music 350 – Rich Channel 158 – Stingray Hot Country 400 – The Conqueror Channel 159 – Stingray Soulstrom 405 – Real World Channel 160 – Stingray Greatest Hits 410 – Pluto TV Animals Channel 161 – Stingray: Hitlist 500 – Ana y los 7 Channel 162 – Stingray: Classica 505 – Comedy Made in Spain Channel 163 – Clubbing TV 510 – Go hebdomadaire Channel 165 – Qwest TV Jazz and Beyond 515 – Failarmy Channel 166 – Qwest TV Classical 520 – The Pet collective Channel 167 – Qwest TV Mix 525 – People are awesome Channel 201 – The Design Network (anglais) 600 – Forensic Archives Channel 202 – So Yummy (anglais) 605 – The New Detectives Channel 203 – GoTraveler (anglais ) 610 – FBI Archives Channel 204 – Hungry (anglais) 700- Kitchen Channel 205 – Gusto TV (anglais) 750 – MTV Love Music Channel 206 – Motorvision.tv (anglais) 755 – Clubbing TV Channel 208 – Powernation (anglais) 760 – Loupe Channel 209 – The Boat Show (anglais) 800 – Action Sports Channel 210 – Travelxp (anglais) 805 – IGN Channel 213 – Demand Africa (anglais) 900 – SpongeBob Channel 251 – The Pet Collective (anglais) 902 – Big time rush Channel 252 – People Are Awesome (anglais) 905 – Animakids Channel 253 – Fail Army (anglais) 910 – Kids Canal 254 – Dry Bar Comedy (anglais) 915 – Blue tracks Canal 257 – Chive TV (anglais) 920 – Go Diego Go Canal 258 – The Hollywood Reporter (anglais) 925 – Junior Canal 259 – People TV (anglais) 930 – Pluto TV Teen Stars Channel 260 – VENN (anglais) 935 – Action Kids Channel 261 – BCC Gaming (anglais) Channel 262 – PlayWorks (anglais) Channel 263 – Revry (anglais) Channel 264 – Destination TV ( English) Channel 265 – Fashion TV (English) Channel 266 – Froot TV (English) Channel 269 – Insight TV (English) Channel 273 – Young Hollywood (English) Channel 276 – Comedy Dynamics (anglais) Channel 301 – Weather Spy (anglais) Channel 302 – Singray Naturescape Channel 350 – Euronews Channel 352 – . (anglais) Channel 354 – Holywire (anglais) Channel 355 – Revry News (anglais) Channel 357 – Bloomberg Télévision (anglais) Channel 358 – Bloomberg Quicktake (anglais)

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz