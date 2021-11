PHOENIX – Denny Hamlin a été accueilli par un chœur de huées alors qu’il donnait son interview d’après-course après la course de la NASCAR Cup Series dimanche à Martinsville Speedway.

Vers la fin de la course, Hamlin et le futur vainqueur Alex Bowman se battaient pour la tête et sont entrés en contact sur la piste, envoyant la Toyota n ° 11 de Hamlin faire un tour avant qu’il ne termine finalement 24e. Et puis, alors qu’il était encore dans la voiture, Hamlin a affronté Bowman sur la piste, a interrompu la célébration de la victoire du pilote Chevrolet n ° 48 et l’a renversé. Et puis l’a appelé « un hack absolu » dans l’interview de la route des stands.

Mais entre les huées et la controverse et la compétition dimanche à Phoenix Raceway pour son premier championnat NASCAR, Hamlin embrasse tout et a déclaré: « Ma vie est le chaos, et je prospère dans le chaos. »

Il accueille même les huées.

« Plutôt être hué qu’ignoré », a déclaré Hamlin jeudi. « Au moment où vous êtes ignoré, c’est une mauvaise nouvelle. Vous êtes en train de sortir. … C’est juste du carburant pour moi. Mon réservoir est absolument plein de motivation.

Denny Hamlin NE L’AURAIT PAS. Regardez-le se diriger vers la voiture du vainqueur de Martinsville, Alex Bowman ! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/mZvEVOaH2V – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 31 octobre 2021

Briser les cotes du championnat NASCAR pour ses 4 derniers pilotes à Phoenix

Martinsville dimanche n’était pas la première fois que Hamlin mettait en colère les fans sur la courte piste de Virginie. Plus particulièrement, lors de la course éliminatoire de Martinsville 2017, il a détruit Chase Elliott, le pilote le plus populaire en titre de NASCAR qui est également en compétition contre Hamlin pour le titre.

Les fans n’étaient pas très heureux à ce sujet, mais Hamlin a déclaré que la popularité parmi eux n’avait pas d’importance pour lui « parce que cela ne correspond pas au bon sens ».

Denny Hamlin explique pourquoi il était si en colère contre Martinsville et la réaction des fans après son crash. Quelques réflexions également sur Harvick-Elliott : pic.twitter.com/q17igj1HwZ – Bob Pockrass (@bobpockrass) 4 novembre 2021

« Nous étions les gars qui ont été écrasés et nous avons été hués ? » il a continué. « Je suis confus. Ce qui se passe? Évidemment, les gens étaient passionnés par leur chauffeur, ce qui est bien. Mais, honnêtement, cela n’a aucun sens dans le grand schéma de ce qui se passe réellement. Ce ne sont que des fans amers d’il y a une demi-décennie. Ils ne peuvent tout simplement pas s’en remettre.

Cependant, Hamlin a crédité Elliott d’avoir géré le poids de sa popularité « vraiment, vraiment bien ».

Mais, le chauffeur n°11 a déclaré : « Dès que vous faites quelque chose de négatif envers quelqu’un qui est très populaire, vous aurez pour toujours ce genre de badge sur votre uniforme. »

Hamlin a également soulevé la question du respect sur la piste avec la façon dont il pensait que Bowman l’avait fait courir. Bowman était un pilote des séries éliminatoires, mais avait été éliminé avant la course de Martinsville. Hamlin a déclaré que Bowman « n’a tout simplement pas respecté ma position » et est toujours en colère contre lui pour avoir couru avec « un manque de conscience de la situation », car l’équipe n ° 11 était toujours en compétition pour une place dans le championnat 4.

Bien sûr, Hamlin et son équipe se sont toujours qualifiés pour la course au titre, mais ce n’était pas une garantie. Et il a souligné la querelle entre Elliott et Kevin Harvick, qui s’est développée au début des séries éliminatoires sur la façon dont les deux se sont affrontés. Cela s’est ensuite intensifié lors de la course Roval de Charlotte Motor Speedway lorsque Harvick a frappé la voiture d’Elliott, qui a fait claquer le mur.

« Il y a eu une polémique il y a quelques semaines, n’est-ce pas ? dit Hamlin. « Et finalement, l’un des chauffeurs a dit : « J’en ai assez, j’ai fini de prendre votre [expletive], je vais t’écraser.’ Je pense que cela doit probablement se produire un peu plus souvent pour récupérer un peu de respect.

« De toute évidence, NASCAR ne va pas contrôler les choses. Ce sont des choses qui alimentent certainement la popularité. Les conducteurs doivent revenir à l’autocontrôle, je pense. Cela va probablement devoir passer par la dure. »

Bien qu’il n’y ait pas eu de sanctions officielles, les responsables de NASCAR sont intervenus après la course de Roval et ont menacé les équipes de Harvick et d’Elliott de « conséquences graves » si leur querelle sur la piste ne cessait pas, a rapporté l’Associated Press.

En ce qui concerne la course de championnat de ce week-end, Hamlin a déclaré qu’il avait une approche habituelle et qu’il voulait juste s’amuser et remporter son premier titre. Mais la concurrence est rude, et il a peu de doute qu’à un moment donné, lui et les autres prétendants au titre – Elliott, Kyle Larson et Martin Truex Jr. – courront 1-2-3-4.

Hamlin a eu une carrière riche en succès avec 16 saisons de Cup Series à temps plein et 46 victoires, dont trois Daytona 500 (2016, 2019, 2020), mais un championnat a continué de lui échapper. Il est sans doute le pilote NASCAR le plus titré de tous les temps sans titre sur son CV.

Et bien que Hamlin veuille évidemment gagner dimanche, il a déclaré qu’il était « en paix avec quel que soit le résultat ».

« Certainement cette année, je suis juste plus à l’aise en général avec qui je suis, les réalisations que nous avons eues », a déclaré Hamlin. « J’ai accompli bien plus que je ne l’aurais imaginé, c’est certain.

«Je suis content, et je suis en paix avec, comme, moi-même et ma carrière. Je pourrais arrêter lundi – peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas – et être satisfait de tout ce que j’ai fait.

Championnat NASCAR : Une répartition détaillée des 4 derniers pilotes en lice pour un titre à Phoenix

Chaque champion des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series au fil des ans

voir 17 images