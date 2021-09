Plutôt que de craindre les perturbations, adoptez-les comme une stratégie viable

Dans une salle de classe de chaque école de commerce de l’Ivy League, un professeur souligne à ses étudiants de Business 101 qu’une entreprise n’est “jamais trop grande pour faire faillite”.

Il s’agit de la généralisation incontournable associée à certaines des défaillances d’entreprises les plus catastrophiques de tous les temps, y compris, mais sans s’y limiter, Kmart, Blockbuster, Circuit City, etc. Mais qu’ont réellement entraîné ces échecs ?

Alors que plusieurs peuvent supposer qu’il s’agit d’une combinaison mortelle de mauvaise gestion et de cupidité, la plupart ne réalisent pas que le plus souvent, c’est le résultat direct d’une entreprise qui ne s’est pas perturbée ! À un moment donné, un système était en place qui générait la majorité des revenus de l’entreprise, et à partir de ce moment, les chefs d’entreprise ont lié leur succès à ce système et au présent, sans tenir compte du futur.

Mais la réalité est que l’avenir est ce qui compte le plus, car c’est ce dans quoi nous vivons tous ! Le présent ne dure qu’un instant, et avec un état d’esprit agile, vous passez chaque instant à éteindre de plus en plus de feux à mesure que le monde avance. Cela, ajouté au fait de se concentrer sur la nécessité de dépasser vos chiffres trimestriels, détourne l’attention de ces chefs d’entreprise de la mise en œuvre d’un état d’esprit d’anticipation qui pourrait les positionner comme perturbateurs et non perturbés.

Qu’est-ce qui pourrait vous faire subir ?

My Anticipatory Leader System vous apprend à prêter attention aux tendances dures, ou aux certitudes futures qui se produiront, qui façonnent votre industrie et à pré-résoudre les problèmes qu’elles peuvent vous apporter avant qu’ils ne surviennent.

Une erreur courante commise par des entreprises comme Barnes & Noble ou Blockbuster était qu’elles se concentraient bien plus sur le présent que sur l’avenir. Avec un état d’esprit d’anticipation, vous formez votre équipe à toujours regarder vers l’avenir pour voir les perturbations bien avant qu’elles ne surviennent en analysant à la fois l’intérieur de votre industrie et bien en dehors de celle-ci.

Une bonne façon de mieux comprendre comment identifier ces perturbations est de réfléchir de manière critique à cette question : qu’est-ce qui pourrait nous mettre en faillite ? Aucune réponse n’est trop farfelue ; ne négligez aucun effort et essayez de tout considérer. Par exemple, pensez à l’industrie des taxis et aux programmes de covoiturage comme Uber ou Lyft. Au début du boom des applications numériques, pensez-vous qu’ils se sont posé la question : « Que se passe-t-il si une application permet aux clients d’utiliser leurs propres voitures personnelles comme taxis, ce qui nous met considérablement en retard ? »

Bien sûr que non! C’est pourquoi Uber et Lyft sont devenus une force dominante.

Dans cet exemple, un entrepreneur a examiné la tendance difficile de la commodité apportée par les applications pour smartphones et a simplement résolu un problème à l’aide de cette technologie perturbatrice, mais ce faisant, il a perturbé d’autres personnes qui pensaient qu’elles étaient « trop grosses pour échouer ». En regardant vers l’avenir et en identifiant une tendance dure perturbatrice, vous avez maintenant un choix puissant : devenir le perturbateur ou vous laisser perturber.

Systèmes hérités mortels

Une autre raison majeure pour laquelle les grandes entreprises s’effondrent est liée à la protection et à la défense du statu quo qui leur a permis de prendre une longueur d’avance sur la concurrence les années précédentes. Le statu quo est ce que j’appelle les systèmes hérités ou la technologie héritée.

Un système hérité est un état d’esprit ou un processus interne obsolète qui a été largement dépassé par un processus plus récent et plus efficace. La technologie héritée est un logiciel obsolète qui effectue une tâche interne ou externe pour une entreprise à laquelle ils s’accrochent par familiarité. La raison pour laquelle ces deux éléments peuvent être préjudiciables est que le changement est la seule constante dans notre monde et que ces systèmes et technologies finiront par causer des dommages à l’organisation.

Kmart est un exemple de la nature obsolète d’un système hérité mettant même la plus grande entreprise à genoux. Autrefois une énorme chaîne de magasins, Kmart ne compte plus que 34 magasins en difficulté. Les analystes commerciaux identifient la montée des achats en ligne comme la cause principale ; Cependant, l’un des principaux problèmes qui ont fait tomber Kmart était en fait un système hérité. Les dirigeants de Kmart ont refusé d’investir dans la technologie informatique pour gérer la gestion de la chaîne d’approvisionnement, ce que les concurrents Target et Walmart ont fait pour de bon.

Une meilleure stratégie pour éviter cela est d’embrasser et d’étendre plutôt que de protéger et de défendre. Kodak, par exemple, a dépensé des millions de dollars pour protéger et défendre une entreprise de photographie strictement cinématographique alors que le monde devenait exponentiellement plus numérique. Maintenant que tout le monde a un appareil photo numérique dans sa poche et son sac à main, si Kodak avait adopté la photographie numérique et étendu ses activités en réponse à cette tendance difficile, il se pourrait qu’il soit toujours aussi fort.

La perturbation ne fait pas de discrimination

Ceci est votre appel à l’action ; ne présumez pas que votre entreprise est à l’abri des perturbations de toute nature. Regardez votre entreprise : regardez-vous aussi à l’extérieur pour vérifier vos angles morts ? Sur quelles hypothèses fondamentales sur « la façon dont les choses seront toujours » opérez-vous ? Que faites-vous pour devenir votre propre perturbateur, afin de ne pas être laissé dans la poussière ?

Avec des perturbations numériques constamment sur une trajectoire exponentielle vers le haut et qui ne font qu’augmenter à mesure que notre connectivité s’améliore, regarder vers l’avenir et découvrir exactement comment quelqu’un pourrait utiliser ces perturbations à son avantage vous ouvre un moyen de le faire avant lui !

De même, s’accrocher à la technologie héritée ou aux systèmes hérités tout en essayant désespérément de protéger et de défendre le statu quo ne fera qu’entraîner un ralentissement ou la disparition complète de votre entreprise, il est donc impératif que vous passiez à un état d’esprit d’anticipation avec mon système de leader anticipatif. aujourd’hui.

