PM inaugure la première station Rani Kamalapati basée sur un modèle PPP en Inde ; Ce qui en fait une station de classe mondiale

Le Premier ministre Narendra Modi a dédié la gare ferroviaire réaménagée de Rani Kamalapati à Bhopal à la nation.

Gare ferroviaire de classe mondiale Rani Kamalapati : une merveille architecturale ! PM Modi inaugure la première gare ferroviaire ultramoderne d’Inde au Madhya Pradesh ! Lundi, le Premier ministre Narendra Modi a dédié la gare ferroviaire réaménagée de Rani Kamalapati à Bhopal à la nation. S’exprimant lors de l’événement d’inauguration, le Premier ministre a déclaré que la première gare indienne des chemins de fer indiens certifiée ISO et basée sur un modèle PPP, c’est-à-dire la gare de Rani Kamalapati, a été dédiée à la nation. Les installations pour les passagers qui étaient autrefois disponibles à l’aéroport sont désormais disponibles à la gare, a-t-il déclaré. La gare ferroviaire réaménagée ressemblant à un aéroport porte le nom de la brave et intrépide reine Kamalapati du royaume de Gond. Les lumières LED de type aéroport font du Rani Kamalapati nouvellement réaménagé une station de classe mondiale.

La gare ferroviaire récemment inaugurée de Rani Kamalapati a été conçue comme un bâtiment écologique doté d’installations et d’équipements modernes de classe mondiale qui tiennent également compte de la facilité de mobilité des divyangjans. En outre, la gare a été réaménagée en une plaque tournante pour le transport multimodal intégré. La gare est bien équipée d’un système d’incendie, assurant la sécurité des passagers. La station propose également de nombreuses installations d’infodivertissement, notamment un service Wi-Fi gratuit et des mises à jour d’informations en temps opportun. Pour la sécurité, la station prend en charge une installation de surveillance CCTV constante. De plus, une ventilation naturelle et un ensoleillement suffisant rendent la gare plus saine.

Les installations pour les passagers qui étaient autrefois disponibles à l’aéroport sont maintenant disponibles à la gare.

Au cours de l’événement de lundi, le Premier ministre Modi a également consacré à la nation plusieurs initiatives des chemins de fer indiens dans l’État du Madhya Pradesh, notamment la section ferroviaire Ujjain – Fatehabad Chandrawatiganj Broad Gauge convertie et électrifiée, troisième ligne à Bhopal – section ferroviaire Barkhera, voie convertie ainsi que la section ferroviaire électrifiée Mathela – Nimar Kheri à voie large et la section ferroviaire électrifiée Guna – Gwalior. Outre ces projets ferroviaires, PM Modi a également signalé deux nouveaux trains MEMU entre Ujjain – Indore et Indore – Ujjain.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.