PM-Kisan : les agriculteurs de 9,75 crores devraient dépasser les 19 500 crores de roupies dans le cadre du régime de soutien du revenu

Le Centre est prêt à transférer plus de 19 500 crores de roupies sur les comptes bancaires de plus de 9,75 crores d’agriculteurs propriétaires de terres dans le cadre du programme de soutien du revenu “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi” (PM-Kisan) lundi. Plus de Rs 1,38 crore lakh ont jusqu’à présent été transférés sur les comptes bancaires des agriculteurs dans le cadre du programme depuis son lancement il y a deux ans.

Bien que le nombre total d’agriculteurs enregistrés dans le cadre du programme ait dépassé les 12 crores, le Centre n’a accepté des données d’environ 10 crores qu’après avoir éliminé les cultivateurs inéligibles et imposé l’authentification Aadhaar obligatoire.

Après avoir libéré le soutien à 9,75 crores de producteurs, il pourrait y avoir 25 lakh de producteurs supplémentaires auxquels le Centre pourrait devoir verser le versement d’ici novembre, ont indiqué des sources. La dernière tranche du transfert du 14 mai a vu le dépôt de 20 667 crores de roupies sur les comptes bancaires de plus de 9,5 crores d’agriculteurs. Jusqu’à 40 agriculteurs lakh ont reçu plus d’un versement.

Le programme PM-Kisan, lancé en février 2019 (entrée en vigueur en décembre 2018) pour soutenir les revenus des agriculteurs, a coûté au Trésor public environ 1 241 crore de Rs en FY19, 48 714 crore de Rs en FY20 et 65 000 crore de Rs en (RE) FY21. Le ministre des Finances a maintenu l’allocation inchangée à Rs 65,000 crore pour FY22.

Dans le cadre de ce programme, chaque agriculteur propriétaire a droit à 6 000 Rs chaque année en trois versements égaux de 2 000 Rs chacun à titre de soutien direct au revenu.

Le paiement actuel à transférer lundi est pour la période août-novembre. Les États téléchargent d’abord les données des agriculteurs dans le système de gestion des finances publiques, une plate-forme qui vérifie automatiquement les comptes bancaires et authentifie les détails Aadhaar des bénéficiaires, puis renvoie les données aux États pour les signatures physiques.

“Le soutien aidera les agriculteurs à couvrir partiellement les dépenses d’engrais et de pesticides pendant la saison des semis kharif en cours qui se terminera d’ici la fin du mois prochain”, a déclaré un responsable du ministère de l’Agriculture. Le Premier ministre Narendra Modi interagira avec les agriculteurs bénéficiaires lors du transfert des avantages et s’adressera également à la nation.

Après avoir remporté le scrutin de l’assemblée de l’État pour un troisième mandat consécutif, le ministre en chef Mamata Banerjee a accepté de rejoindre le programme PM-Kisan, le Bengale occidental étant le seul État à avoir résisté à sa mise en œuvre. Alors qu’environ sept agriculteurs lakh de l’État ont reçu l’avantage pour la première fois en mai, soit deux versements totalisant Rs 4 000 chacun, jusqu’à 28,5 agriculteurs lakh devraient recevoir l’avantage lundi, car l’enregistrement a considérablement augmenté au cours des trois derniers mois.