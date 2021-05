PM Kisan: Rs 19000 crore pour atteindre les comptes des agriculteurs vendredi

Les agriculteurs du Bengale occidental bénéficieront pour la première fois des avantages du PM-Kisan si le gouvernement de l’État fournit les données vérifiées des cultivateurs d’ici mercredi.

Vendredi, le Centre est prêt à transférer plus de 19000 crores de roupies sur les comptes bancaires de plus de 9,5 crores d’agriculteurs propriétaires de terres dans le cadre du programme de soutien au revenu «Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi» (PM-Kisan). Ce sera le montant le plus élevé à payer dans le cadre du régime en une seule journée.

Le dernier versement, le 25 décembre 2020, a vu environ 18000 crores de roupies transférés à quelque 9 agriculteurs de crores. Bien que le nombre total d’agriculteurs inscrits dans le cadre du programme soit de 10,5 crore, le Centre a accepté des données de 9,5 crore après avoir éliminé les cultivateurs inéligibles et appliqué l’authentification Aadhaar obligatoire.

Le programme PM-Kisan, lancé en février 2019 (entré en vigueur à partir de décembre 2018) pour apporter une aide au revenu aux agriculteurs, a coûté au Trésor environ 1241 crore Rs en FY19, Rs 48714 crore en FY20 et Rs 65000 crore en (RE) FY21. Le ministre des Finances a maintenu l’allocation inchangée à Rs 65 000 crore pour FY22.

Dans le cadre de ce programme, chaque agriculteur propriétaire a le droit de recevoir 6 000 roupies par an en trois versements égaux de 2 000 roupies chacun à titre de soutien direct du revenu. Le paiement actuel à transférer vendredi est pour la période avril-juillet.

«Le programme est destiné à aider les agriculteurs à couvrir partiellement les dépenses en engrais et en semences avant la saison des semailles de kharif qui commence à partir du 1er juin», a déclaré un responsable du ministère de l’Agriculture, ajoutant que si le gouvernement du Bengale occidental accepte d’authentifier et de signer les données des agriculteurs de 7,5 lakh. , enregistrés et validés jusqu’à présent, ils recevront également un versement.

Les États téléchargent d’abord les données des agriculteurs dans le système de gestion des finances publiques, une plate-forme qui vérifie automatiquement les comptes bancaires et authentifie les détails Aadhaar des bénéficiaires, puis renvoie les données aux États pour les signatures physiques.

Après avoir remporté le scrutin de l’Assemblée de l’État pour le troisième mandat consécutif, la ministre en chef Mamata Banerjee a accepté de rejoindre le programme PM-Kisan car le Bengale occidental était le seul État à s’opposer à sa mise en œuvre.

Le Premier ministre Narendra Modi en a même fait une question électorale promettant aux agriculteurs de payer tous les versements précédents si le BJP était élu au pouvoir. Le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, avait écrit à Banerjee un jour après l’annonce des résultats des élections, lui demandant d’envoyer les données des agriculteurs pour le programme.

Bien que jusqu’à 14 agriculteurs propriétaires terriens soient éligibles au programme PM-Kisan selon le recensement agricole de 2015-2016, le nombre de bénéficiaires réels pourrait être beaucoup plus faible, ne dépassant peut-être pas 12 crores, ont déclaré des sources officielles.

