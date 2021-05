PM-Kisan: Rs 20 000 crore transférés sur les comptes des agriculteurs

Au milieu de la deuxième vague de pandémie de Covid, le Premier ministre a choisi l’occasion d’envoyer un message à l’Inde rurale que le gouvernement est sensible à leurs problèmes et a fait de son mieux pour améliorer leurs conditions.

Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi a libéré plus de 20000 crores de Rs sur les comptes bancaires de plus de 9,5 crores d’agriculteurs dans le cadre du programme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), portant le décaissement total à plus de Rs 1,36 lakh crore depuis le lancement du programme en février 2019.

Lors d’une allocution télévisée aux agriculteurs, Modi a également exhorté les agriculteurs à se faire vacciner chaque fois qu’ils en ont l’occasion, tout en continuant à porter un masque et à maintenir leur distanciation sociale même après la vaccination.

Sur plus de 9,5 crore bénéficiaires qui ont reçu le versement PM-Kisan pour la période d’avril à juin, pas moins de 40 agriculteurs lakh ont reçu plusieurs versements, y compris celui en cours. «Ces agriculteurs étaient éligibles pour recevoir les versements précédents car le paiement ne pouvait pas être transféré pour diverses raisons», a déclaré un responsable du gouvernement.

Plus de sept agriculteurs de lakh du Bengale occidental, qui ont reçu l’allocation PM-Kisan pour la première fois après que l’État a décidé de mettre en œuvre le programme Central, ont été payés ensemble en 2 versements totalisant Rs 4.000 chacun depuis que l’enregistrement a été effectué avant avril, ont indiqué des sources.

Dans le cadre de ce programme, chaque agriculteur propriétaire a le droit de recevoir 6 000 roupies par an en trois versements égaux de 2 000 roupies chacun à titre de soutien direct du revenu.

Autant que 60000 crores de Rs sont passés entre les mains des agriculteurs pendant la période corona (après avril 2020), Modi a déclaré en soulignant que les petits et moyens agriculteurs avaient énormément bénéficié du régime de soutien du revenu.

Le Premier ministre a également déclaré qu’en dehors du PM-Kisan, le Centre a également assuré un achat record de paddy et de blé en transférant directement le montant sur les comptes bancaires des agriculteurs. Alors qu’environ 60000 crores de roupies ont été payés par transfert direct de bénéfices (DBT) aux producteurs de blé à travers le pays, jusqu’à présent, au cours de la saison d’achat en cours, 27000 crores de roupies ont été payés au Pendjab et en Haryana, a-t-il déclaré.

«Une épidémie aussi grave qui est survenue après 100 ans passe le test du monde. Il y a un ennemi invisible devant nous, qui change également de couleur. La douleur que les compatriotes ont endurée pendant un certain temps, la douleur que beaucoup de gens ont endurée, je ressens la même chose. Je suis un partenaire de tous vos sentiments en tant que pradhan sevak (principal serviteur) du pays », a déclaré Modi. Toute impasse associée aux ressources dans la lutte contre la deuxième vague de Corona est rapidement surmontée alors que des efforts sont déployés pour travailler sur un pied de guerre, a-t-il ajouté.

Soulignant qu’environ 18 crores de doses de vaccin ont été administrés à travers le pays, le Premier ministre a exhorté tout le monde à s’inscrire au vaccin à son tour et à suivre le comportement approprié de Covid, comme le port d’un masque et le maintien de la distance sociale à tout moment. Le vaccin est un moyen important de protection contre Corona et réduira le risque de maladie grave, a-t-il ajouté.

Avant de prononcer son discours, Modi a également interagi avec six agriculteurs sélectionnés de différents États pour montrer comment la communauté agricole a bénéficié de divers programmes gouvernementaux tels que Namami Gange, l’agriculture naturelle (zone pluviale), le développement de la chaîne de valeur biologique, le programme de certification et Kisan. Carte de crédit.

Le gouvernement a constamment essayé de fournir de nouvelles solutions et de nouvelles options dans l’agriculture et la promotion de l’agriculture biologique est l’un de ces efforts car elle génère plus de bénéfices.

Modi a déclaré que l’agriculture biologique était pratiquée sur les deux rives du Gange et dans un rayon d’environ 5 kilomètres, de sorte que le Gange reste propre.

Le programme PM-Kisan, lancé en février 2019 (entré en vigueur à partir de décembre 2018) pour apporter un soutien au revenu aux agriculteurs, a coûté au Trésor environ 1241 crores de Rs en FY19, 48714 crores de Rs en FY20 et Rs 65000 crores en (RE) FY21. Le ministre des Finances a maintenu l’allocation inchangée à Rs 65 000 crore pour FY22.

