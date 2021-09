PM Modi aux USA Jour 1 : General Atomics CE parmi les cinq identifiés pour rencontrer PM

L’objectif de ces rencontres individuelles qui vont durer environ 15 minutes chacune, selon la source citée ci-dessus, est d’inviter les entreprises américaines à investir en Inde.

Tard jeudi soir (19h30 IST), le Premier ministre Narendra Modi doit avoir des entretiens individuels avec les PDG/présidents de cinq entreprises mondiales. Peu de temps après avoir atteint Washington DC, « le premier engagement est la rencontre avec les PDG/présidents de Qualcomm, Adobe, First Solar Company, Blackstone Chair et PDG de General Atomics Global Corporation », a confirmé une source à Financial Express Online.

« Cette année, il n’y a pas de table ronde avec les PDG. Cependant, les PDG/présidents des cinq sociétés basées aux États-Unis ont été convoqués pour une réunion avec le Premier ministre Modi. La journée commencera par la première rencontre avec Cristiano R Amon, président et PDG de Qualcomm, suivi du président d’Adobe Shantanu Narain. Le PDG de First Solar Company, Mark Widmer, rencontrera le Premier ministre, puis le Dr Vivek, PDG de General Atomics Global Corporation, et la dernière réunion aura lieu avec le président, PDG et co-fondateur de Blackstone, Stephen A Schwarzmann.

En 2019, lors de sa visite aux États-Unis, le Premier ministre Modi avait rencontré les PDG de 42 entreprises qui comprenaient des fabricants de produits de défense, du pétrole et du gaz ainsi que des acteurs informatiques de premier plan aux États-Unis et l’ordre du jour de cette réunion était axé sur les investissements, la production conjointe. des plates-formes de défense ainsi que l’approfondissement des liens indo-américains.

L’importance de la rencontre avec le CE de General Atomics Global Corporation ?

Le Dr Vivek Lall est également membre du conseil d’administration de deux grands conseils commerciaux basés aux États-Unis, dont le Conseil commercial États-Unis-Japon (USJBC), ainsi que le Conseil commercial américain en Inde (USIBC). À Washington DC, au cours de ce siècle, il est considéré comme l’architecte industriel de la relation américano-indienne. Pour la réunion d’aujourd’hui, il est le seul CE de l’industrie de la Défense qui rencontrera PM Modi.

Le commerce militaire indo-américain a atteint 20 milliards de dollars et certains accords sont toujours en cours et devraient être signés bientôt. Cela comprend 30 systèmes aériens sans pilote Sea Guardian pour les trois services, qui seront probablement autorisés chaque fois que le prochain Conseil d’acquisition de la défense se réunira ici à New Delhi.

Le nouvel ordre mondial a ouvert plus d’opportunités pour l’Inde, le Japon et les États-Unis de travailler en étroite collaboration sur des questions liées au renforcement du partenariat stratégique, aux technologies émergentes ainsi qu’au commerce et aux investissements. Et à l’USIBC, le Dr Lall a été intronisé au Conseil d’administration mondial. Il a également occupé un rôle consultatif clé à la tête du ministère des Transports (qui englobait des entités telles que la Federal Aviation Administration).

