PM Modi consacre de nouveaux complexes de bureaux pour le MoD dans la capitale

Comme indiqué, le nouveau complexe de bureaux de huit étages au KG Marg qui a été consacré par le Premier ministre compte aujourd’hui trois blocs (A, B et C). (Source de la photo : ANI)

Jeudi, deux nouveaux complexes de bureaux pour le personnel du ministère de la Défense ont été officiellement remis par le Premier ministre Narendra Modi. Bientôt, environ 7 000 employés du ministère de la Défense (MoD) quitteront les casernes derrière South Block et se rendront dans les nouveaux complexes de bureaux situés à Kasturba Gandhi Marg et Africa Avenue. Ces huttes qui ont été libérées autrefois servaient d’écuries pour les chevaux de l’armée britannique. Et depuis l’indépendance jusqu’à ce jour, ils ont été utilisés comme bureaux pour 27 organisations différentes liées au ministère de la Défense, au quartier général des services, à la clinique des forces armées, à une aile médicale des forces et à d’autres bureaux.

Qu’adviendra-t-il de l’espace libéré?

Selon des sources, l’espace qui sera bientôt libéré par le ministère de la Défense va être réaménagé pour la nouvelle résidence du Premier ministre du pays ainsi que d’autres bureaux connexes. Cela sera fait dans le cadre du nouveau projet de réaménagement de Central Vista.

Comme indiqué, le nouveau complexe de bureaux de huit étages au KG Marg qui a été consacré par le Premier ministre compte aujourd’hui trois blocs (A, B et C). Ce nouveau complexe abritera 14 bureaux du ministère, avec une superficie bâtie de 4,52 lakh pieds carrés ainsi que les bureaux de Shram Shakti Bhavan et Praivahan Bhawan. Un autre complexe de sept étages situé sur Africa Avenue compte quatre blocs (A, B, C & D) et ne contiendra que 13 bureaux du ministère de la Défense sur une superficie bâtie de 5,08 lakh pieds carrés.

Les bâtiments construits au coût de Rs 775 crore ont été conçus de telle manière que les arbres existants ne soient pas endommagés. La construction a été réalisée par le ministère du Logement et du Développement urbain et le coût a été pris en charge par le ministère de la Défense. Il existe également une disposition pour un parking à plusieurs niveaux de 1500 voitures dans ces complexes.

Ces bâtiments sont des bâtiments verts et respectueux de l’environnement avec des équipements modernes, des cantines, des banques, etc. L’espace total dans ces bâtiments s’élève à environ 9,60 lakh pieds carrés contre 9,22 lakh pieds carrés qui seront libérés au cours des deux prochains mois. Et 37 acres de terrain ont été libérés après le déménagement des bureaux dans les nouveaux bâtiments.

Le plan Central Vista comprend également le déménagement de la résidence du vice-président derrière le bloc nord et dix nouveaux bâtiments supplémentaires pour les bureaux du gouvernement – ​​Nirman Bhavan, Udyog Bhavan, Vayu Bhavan, Krishi Bhavan et Shastri Bhavan.

