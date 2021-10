PM Modi inaugure l’aéroport international de Kushinagar dans l’Uttar Pradesh ; Stimuler le tourisme dans la région

Pour les bouddhistes, Kushinagar est l’un des lieux de pèlerinage les plus importants.

Aéroport international de Kushinagar : Mercredi, PM Modi a inauguré le nouvel aéroport international de Kushinagar dans l’État d’Uttar Pradesh. Kushinagar est connu pour être la dernière demeure du Bouddha Gautama où, après sa mort, il atteignit Mahaparinirvana. C’est également le point central du circuit bouddhiste, qui comprend des sites de pèlerinage à Sarnath, Lumbini et Gaya. Pour les bouddhistes, Kushinagar est l’un des lieux de pèlerinage les plus importants. Construit à un coût estimé à Rs 260 crore, le nouvel aéroport international fait partie des efforts du gouvernement Modi pour relier les sites de pèlerinage bouddhistes du monde entier, selon un rapport de la PTI. Après avoir inauguré l’aéroport international, le Premier ministre a déclaré qu’il stimulerait le tourisme et la connectivité, tout en aidant à établir tout un écosystème économique dans la région et à générer de nouvelles opportunités d’emploi.

Selon PM Modi, une attention particulière au développement des lieux/régions associés au Seigneur Bouddha ainsi qu’au développement de Kushinagar dans l’UP sont parmi les domaines prioritaires pour l’Uttar Pradesh et les gouvernements centraux. L’aérogare du nouvel aéroport international de Kushinagar s’étend sur 3 600 mètres carrés. L’aéroport, qui est le troisième aéroport international de l’UP, a été développé par la Airports Authority of India (AAI) en association avec le gouvernement de l’État d’Uttar Pradesh.

Le nouveau terminal de l’aéroport international de Kushinagar peut accueillir un total de 300 passagers aériens pendant les heures de pointe, selon le rapport. Le ministère de l’Aviation civile estime que le nouvel aéroport international de l’Uttar Pradesh contribuera à attirer davantage d’adeptes du bouddhisme indiens et étrangers à Kushinagar, ce qui améliorera le développement d’un circuit sur le thème bouddhiste. Selon le ministère de l’Aviation civile, le voyage de Bodhgaya, Lumbini, Kushinagar, Sarnath, Shravasti, Sankisa, Rajgir et Vaishali du circuit bouddhiste sera couvert dans un laps de temps moindre.

