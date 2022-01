PM Modi inaugure le deuxième campus de l’Institut national du cancer de Chittaranjan à Kolkata; Vœux d’assurer les meilleures prestations de soins de santé possibles aux pauvres

Il a renouvelé l’engagement de son gouvernement à combler le fossé entre l’offre et la demande en ce qui concerne la disponibilité de médecins et d’infrastructures modernes.

Soulignant l’engagement de son gouvernement à faire bénéficier les pauvres et la classe moyenne des avantages des soins de santé, le Premier ministre Narendra Modi a inauguré vendredi le deuxième campus de l’Institut national du cancer de Chittaranjan (CNCI).

Dédiant à la nation le centre de soins tertiaires contre le cancer de 400 lits construit à un coût de 534 crores de roupies en ligne, il a déclaré à l’assemblée que l’Inde avait atteint le » jalon historique » de l’administration de 150 doses de crore de vaccin COVID-19 au cours de la journée.

«Aujourd’hui, plus de 90 % de la population adulte indienne a déjà reçu la première dose du vaccin Covid. Cela reflète le sentiment de confiance en soi, d’autonomie et de fierté du pays pour une réalisation difficile même pour les nations développées et riches », a-t-il affirmé.

Il a renouvelé l’engagement de son gouvernement à combler le fossé entre l’offre et la demande dans le secteur de la santé en ce qui concerne la disponibilité de médecins et d’infrastructures modernes.

« Plus de 2,60 crores de personnes, dont 17 lakh patients atteints de cancer, ont jusqu’à présent bénéficié du programme Ayushman Bharat », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.