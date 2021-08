PM Modi inaugure le Jallianwala Bagh rénové ; Voici tout ce que vous devez savoir

in

En 2019, le Centre avait affecté environ Rs 20 crore pour commémorer les 100 ans du massacre. (Crédit photo : Twitter/@BJP4India)

Le Premier ministre Narendra Modi a ouvert au public le complexe rénové Jallianwala Bagh à Amritsar le 28 août.

Le monument, inauguré à l’origine par le président Rajendra Prasad en 1961, était l’hommage de la nation aux victimes du massacre de Jallianwala Bagh en 1919 qui a fait des centaines de morts lorsque les troupes britanniques dirigées par le colonel Reginald Dyer ont ouvert le feu sur un grand rassemblement pour protester contre l’arrestation de les combattants de la liberté Satya Pal et Saifuddin Kitchlu.

Le ministère de la Culture de l’Union a entrepris des travaux de restauration et de conservation, ainsi que la construction de guichets, de toilettes et de fontaines d’eau potable. Le NBCC, propriété du gouvernement, a effectué la rénovation du mémorial, qui était fermé depuis février 2019.

Dans le cadre des rénovations, les points d’entrée et de sortie ont été repositionnés, tandis qu’un étang de lotus a été construit autour du mémorial. Le gouvernement a également enfermé dans un bouclier de verre le « Shahidi Khu » ou puits des martyrs, dans lequel les gens ont sauté pour se sauver du barrage de balles. La décision a suscité la controverse car elle pourrait restreindre la vue.

Quoi de neuf

Le complexe dispose d’un nouveau Salvation Ground pour les visiteurs où ils peuvent s’asseoir en silence et honorer les martyrs. Un spectacle son et lumière de 28 minutes reconstituant les événements de cette journée fatidique sera également diffusé gratuitement tous les soirs.

Les hauts murs de la ruelle étroite que les visiteurs empruntent pour entrer dans le complexe sont désormais bordés de nouvelles sculptures de martyrs. Les sculptures représentent les Punjabis ordinaires qui sont entrés dans le parc ce jour-là, pour ne jamais revenir.

Le gouvernement a également créé quatre nouvelles galeries grâce à la réutilisation adaptative de bâtiments sous-utilisés pour mettre en valeur la valeur historique des événements au Pendjab au cours de cette période. Les galeries dépeignent l’histoire du Pendjab et celle du mouvement pour la liberté, ainsi que le mouvement Gadar.

Des sculptures de Guru Nanak, du guerrier sikh Banda Singh Bahadur et du Maharaja Ranjit Singh sont également apparues.

Politique du nationalisme

À l’approche des élections de l’Assemblée législative du Pendjab en 2022, la politique du nationalisme a de nouveau occupé le devant de la scène. Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, a inauguré la semaine dernière le parc commémoratif du centenaire de Jallianwala Bagh, dédié aux martyrs inconnus. Il a déclaré que le mémorial sur le site d’origine ne commémorait que les martyrs qui avaient été identifiés.

Le deuxième mémorial a été érigé à environ 3 km du site d’origine sur 1,5 hectare au parc Amrit Anand.

