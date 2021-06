PM Modi inaugure Zen Garden, Kaizen Academy à AMA, Ahmedabad; partage des photos

PM Modi inaugure Zen Garden et Kaizen Academy à Ahmedabad (Photo d’archive : Narendra Modi/ Twitter)

Jardin Zen et Académie Kaizen, Ahmedabad : Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré dimanche le Jardin Zen et l’Académie Kaizen de l’Ahmedabad Management Association (AMA) à Ahmedabad par visioconférence. Le Premier ministre Modi a utilisé ses réseaux sociaux officiels (Twitter, Instagram et Facebook) et a partagé des photos du jardin zen récemment inauguré à Ahmedabad. Tirath Singh Rawat, ministre en chef de l’Uttarakhand, a partagé les photos sur son compte Twitter avec la légende “Simply Beautiful”. Zen Garden and Kaizen Academy est un symbole de spontanéité et de modernité des relations entre l’Inde et le Japon, a déclaré le Premier ministre Modi en remerciant les dirigeants de la préfecture de Hyogo, en particulier le gouverneur ToshizoIdo et l’association Hyogo International pour leur contribution à la création du Zen Garden et de l’Académie Kaizen. .

Soulignant l’Association d’amitié indo-japonaise du Gujarat pour avoir porté l’amitié entre l’Inde et le Japon à un nouveau niveau, M. Modi a déclaré lors de la conférence virtuelle qu’il existe de nombreuses similitudes entre le zen et le « Dhyan » indien, les deux mettant l’accent sur le fait d’apporter la paix intérieure aux gens. avec la croissance externe et le progrès. Les significations externes et internes du Kaizen mettent non seulement l’accent sur « l’amélioration » mais sur « l’amélioration continue », a ajouté PM Modi alors qu’il parlait de la façon dont Bouddha a donné cet éveil « Dhyan » au monde.

Les Indiens trouveront dans le jardin zen récemment inauguré un aperçu de la même paix, de l’équilibre et de la simplicité qu’ils ont trouvé dans le yoga à travers les âges, a déclaré le Premier ministre Modi lors de la conférence virtuelle qui s’est tenue dimanche.

Le Premier ministre Modi a déclaré qu’en tant que ministre en chef, il avait mis en œuvre le Kaizen dans l’administration du Gujarat et que la même chose avait été introduite dans la formation administrative au Gujarat en 2004. En 2005, un camp de formation spécial a été organisé pour les hauts fonctionnaires. Il a également ajouté que des améliorations continues ont été observées dans le raffinement des processus, ce qui a un impact positif sur la gouvernance. Le Premier ministre Modi a apporté ses expériences liées au Kaizen et son apprentissage du Gujarat au PMO (Bureau du Premier ministre) et à d’autres départements du gouvernement central. Kaizen a également été utilisé dans de nombreux autres départements, institutions et programmes du gouvernement central.

