PM Modi inaugurera la gare de Gandhinagar Capital de classe mondiale des chemins de fer indiens ! Voir des installations à la pointe de la technologie

Gare de Gandhinagar Capital : Indian Railways est sur le point d’ouvrir sa gare de Gandhinagar Capital de classe mondiale au Gujarat. Le PM Narendra Modi inaugurera la gare le 16 juillet 2021. Équipée d’installations à la pointe de la technologie, la gare récemment réaménagée est unique en son genre et est la première gare du pays à offrir une expérience semblable à celle d’un aéroport aux passagers. La mise à niveau et la modernisation de la station ont été effectuées à un coût de Rs 71 crore. La gare de Gandhinagar Capital a été dotée d’équipements de classe mondiale, à égalité avec les aéroports modernes. Selon le ministère des Chemins de fer, la façade extérieure ultramoderne de la gare de Gandhinagar sera dotée d’un éclairage thématique quotidien avec 32 thèmes différents. En outre, la gare sera également dotée d’un hôtel cinq étoiles.

Fait intéressant, pour la première fois sur le réseau des chemins de fer indiens, le toit d’une gare a été recouvert d’une feuille d’aluminium sans soudure sur toutes les plates-formes et voies ferrées. La gare réaménagée a été transformée en une gare conviviale pour Divyang en offrant une fenêtre de réservation de billetterie spéciale de faible hauteur, des ascenseurs, des rampes, un parking dédié, etc. Le bâtiment vert et esthétique de la gare de Gandhinagar Capital a obtenu la certification cinq étoiles de GEM. La gare a des portes d’entrée et de sortie séparées. En outre, un grand espace de stationnement a été prévu pour les deux-roues, les quatre-roues et les pousse-pousse automatiques. La gare réaménagée comprendra également des installations modernes telles qu’un éclairage thématique, une salle de prière interconfessionnelle, une salle d’alimentation séparée pour les bébés.

En outre, un total de trois plates-formes seront bien reliées par deux métros. La station a été dotée d’une galerie d’art dédiée avec un salon d’affichage mural LED en direct. De plus, il y a un hall d’entrée à double hauteur avec une billetterie spacieuse. La gare ferroviaire de Gandhinagar Capital réaménagée dispose également d’une grande salle d’attente et d’une salle d’attente polyvalente centralisée.

Outre l’inauguration de la gare de classe mondiale, PM Modi lancera également deux nouveaux services ferroviaires, le train Gandhinagar Capital-Varanasi Superfast Express ainsi que le train de service MEMU entre Gandhinagar Capital et Varetha.

