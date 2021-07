PM Modi inaugurera la ligne à large voie électrifiée Mahesana-Varetha des chemins de fer indiens ; comment cela profitera

Le tronçon à voie large converti à l’écartement Mahesana-Varetha et électrifié comprend dix gares au total avec quatre nouveaux bâtiments de gare.

Le Premier ministre Narendra Modi inaugure aujourd’hui virtuellement la ligne à voie large électrifiée Mahesana – Varetha des chemins de fer indiens, y compris la gare de Vadnagar au Gujarat. La section ferroviaire Mahesana – Varetha donnera désormais un coup de pouce à l’industrie touristique de la région et aux entreprises locales en raison de la connectivité avec le circuit patrimonial de Vadnagar – Modhera – Patan. En outre, il est dit que la section ferroviaire aidera à fournir une connectivité transparente avec la route Ahmedabad – Jaipur – Delhi. La conversion de la jauge Mahesana – Varetha de 55 kilomètres a été achevée pour un coût de Rs 293 crores. Parallèlement à cela, les travaux d’électrification de cette section ont été effectués pour un coût de Rs 74 crores.

Selon le ministère des Chemins de fer, le tronçon Mahesana – Varetha converti en voie large et électrifié comprend dix gares au total avec quatre nouveaux bâtiments de gare, à savoir. Vadnagar, Visnagar, Varetha et Kheralu. Une gare cruciale sur la section Mahesana – Varetha est la nouvelle gare de Vadnagar, qui a été établie dans le cadre du circuit patrimonial de Vadnagar – Modhera – Patan. Le bâtiment de la gare nouvellement développé de Vadnagar a été conçu esthétiquement à l’aide de sculptures en pierre, et la zone de circulation de la gare a été dotée d’un bel aménagement paysager. Désormais, Vadnagar sera connecté via une ligne de chemin de fer à large écartement et les trains de voyageurs et les trains de marchandises pourront circuler de manière transparente sur cette section ferroviaire.

Parallèlement, PM Modi inaugure également le tronçon d’électrification Surendranagar – Pipavav. Ce projet d’électrification a été réalisé pour un coût total de Rs 289 crores. Selon le ministère, cela permettra un mouvement de marchandises sans interruption sans aucun changement de traction de Palanpur, Ahmedabad et d’autres parties de l’Inde jusqu’au port de Pipavav. En outre, la section ferroviaire décongestionnera également les chantiers d’Ahmedabad, Surendranagar et Viramgam en raison de l’évitement des détentions pour le changement de locomotive, a déclaré le ministère.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.