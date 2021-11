PM Modi inaugurera un événement clé de la fintech le 3 décembre

L’événement met en évidence les efforts croissants du gouvernement et des régulateurs pour exploiter les technologies financières afin de renforcer davantage l’écosystème du secteur financier. (fichier image)

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera le 3 décembre un premier programme de leadership éclairé de deux jours sur les technologies financières, organisé par l’Autorité des centres internationaux de services financiers (IFSCA) au Gujarat.

Le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, le président-directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, et le co-fondateur d’Infosys, Nandan Nilekani, seront parmi les principaux intervenants de l’événement.

L’événement met en évidence les efforts croissants du gouvernement et des régulateurs pour exploiter les technologies financières afin de renforcer davantage l’écosystème du secteur financier.

La première édition du « Forum InFinity » est hébergée par l’IFSCA sous l’égide du gouvernement central en collaboration avec GIFT City et Bloomberg en mode virtuel. L’Indonésie, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni sont des pays partenaires.

L’idée est d’unir les plus grands esprits du monde en matière de politique, d’entreprise et de technologie pour discuter et proposer des informations exploitables sur la façon dont la technologie et l’innovation peuvent être exploitées par l’industrie FinTech pour une croissance inclusive et au service de l’humanité dans son ensemble.

Lors de la présentation du budget pour 2020-2021, la ministre des Finances et des Affaires des entreprises, Nirmala Sitharaman, a annoncé son soutien à un « hub FinTech de classe mondiale » à GIFT IFSC, le premier IFSC du pays. L’IFSCA est une autorité unifiée pour le développement et la réglementation des produits financiers, des services financiers et des institutions financières dans les IFSC en Inde.

Le président de l’IFSCA, Injeti Srinivas, a déclaré que l’autorité est « axée sur la promotion et la croissance du secteur des services financiers à l’échelle mondiale ». « Notre Infinity Forum phare fait partie de notre effort pour rassembler toutes les parties prenantes clés de l’industrie mondiale de la FinTech pour explorer l’avenir illimité de l’industrie dans un esprit de coopération mutuelle », a-t-il déclaré.

FM visitera l’IFSC le 20 novembre

Séparément, Sitharaman visitera l’IFSC à GIFT City, Gandhinagar, samedi, avec deux ministres d’État et sept secrétaires de son ministère, pour réfléchir aux moyens de développer davantage l’IFSC.

Sa réunion se concentrera sur le rôle de GIFT-IFSC en tant que passerelle vers les services financiers mondiaux pour les entreprises en Inde, attirant les entreprises financières mondiales dans le pays et la croissance de l’IFSC en tant que plaque tournante mondiale de la fintech.

