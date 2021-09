Mufti a déclaré que l’Alliance du peuple pour la déclaration de Gupkar semble être le seul espoir à ce stade.

Le chef du PDP et ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire, Mehbooba Mufti, a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi n’avait pas été en mesure de sortir de l’état d’esprit « karsevak » et mettait en œuvre tout ce qu’on lui avait appris en tant que « karsevak » pour le moment. Mufti a fait ces remarques lors d’une interview avec The Indian Express. Mufti a déclaré que personne n’aurait pu rêver de ce qui se passe en Inde aujourd’hui. Elle a dit que le Jammu-et-Cachemire était lié à l’idée d’une Inde laïque et que Nehru et Gandhi étaient le visage de cette idée, pas Savarkar.

Réagissant à l’utilisation présumée d’agences centrales contre elle, Mufti a déclaré que, puisqu’elle n’était pas prête à suivre le faux récit que le gouvernement essaie de créer sur J&K, il y a donc tellement d’oppression dans l’État. Elle a affirmé que le gouvernement faisait des efforts pour projeter le silence des gens comme une normalité, ce qui n’est pas la vérité. “Je pense que nos institutions qui défendent les droits fondamentaux ou constitutionnels des personnes dans un pays ou un État ont été subverties… Elles ont démoli tout ce qui a été construit au cours des 70 dernières années, et J&K en faisait partie”, a-t-elle déclaré.

Mufti a déclaré qu’elle ne regrettait pas de s’être alliée au BJP et a ajouté que son père, feu le mufti Mohammad Sayeed, était entré dans l’alliance sachant que le BJP avait plusieurs sièges et que tout gouvernement sans eux n’aurait pas duré.

« Je pense qu’il (Mufti Sayeed) l’a compris, et il avait cette idée que Narendra Modi, après être arrivé au pouvoir avec une si énorme majorité….le poste de Premier ministre lui apportera une certaine modération. Une fois que vous êtes au plus haut siège du pouvoir, vous ne pensez pas en tant qu’individu ou en tant que parti. Je pense que c’est quelque chose qu’il (Mufti Sayeed) avait prévu, ce qui ne s’est malheureusement pas produit », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi avait servi la réunion multipartite du Premier ministre Modi, Mufti a déclaré que le Centre voulait montrer aux niveaux national et international qu’il essayait de tendre la main. Mufti a affirmé que plus de deux mois se sont écoulés et que rien n’a bougé. “Il semble que c’était un exercice fait pour mettre en valeur cette photo où tout le monde était dans le même cadre, en particulier ces deux parties qu’ils ont appelées toutes sortes de noms”, a-t-elle déclaré.

Mufti a déclaré que l’Alliance du peuple pour la déclaration de Gupkar semble être le seul espoir à ce stade. Elle a allégué que le Centre essaie de diviser le groupe et de créer des fissures.

Réagissant à la réunion de l’opposition présidée par Sonia Gandhi, Mufti a affirmé avoir soulevé la question de la subversion des institutions du pays par le BJP qui a commencé avec la « suppression illégale de l’article 370 ». Elle a déclaré que si le démembrement de l’État peut se produire après 70 ans d’indépendance, il peut également être inversé et le Congrès a un rôle plus important à jouer dans ce domaine.

