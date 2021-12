PM Modi interagira avec les étudiants avant les examens du conseil d’administration dans la cinquième édition de Pariksha Pe Charcha ; détails ici

Le Premier ministre Narendra Modi interagira avec les étudiants avant les examens du conseil dans la cinquième édition de « Pariksha Pe Charcha ».

Le Premier ministre Narendra Modi interagira avec les étudiants avant les examens du conseil d’administration de la cinquième édition de ‘Pariksha Pe Charcha’, a annoncé dimanche le PMO Inde. Le bureau du Premier ministre s’est rendu sur le site de microblogging Twitter et a écrit : « Comme chaque année, nous aurons Pariksha Pe Charcha au début de l’année prochaine.

Les élèves, les enseignants ainsi que les parents peuvent s’inscrire à l’interaction à partir du 28 décembre. La date et l’heure de l’événement n’ont pas encore été dévoilées. À Pariksha Pe Charcha, le Premier ministre Narendra Modi interagit chaque année avec les étudiants de tout le pays pour répondre à leurs problèmes, à leurs questions liées au stress des examens, etc. Outre les élèves des classes 9 et 12, les parents peuvent également participer à l’événement et s’y inscrire.

Les élèves et les parents devront participer à un concours en ligne pour faire partie de « Pariksha Pe Charcha » et les gagnants auront la possibilité d’interagir directement avec le Premier ministre Modi. Les gagnants recevront un souvenir numérique de leur photo dédicacée et se verront également remettre un certificat de participation.

Pariksha Pe Charcha a eu lieu le 7 avril de l’année dernière. L’année dernière à Pariksha Pe Charcha, le Premier ministre Modi avait déclaré que les enfants ne devaient pas subir de pression pour les examens, ni par les parents ni par les enseignants. Il a également ajouté que si nous diminuons la pression sur les enfants/étudiants, leur peur sera également réduite. « Les parents doivent comprendre le calibre de leur enfant et se concentrer sur leurs points forts. Les parents doivent créer un environnement sain pour les élèves », a déclaré PM Modi.

L’année dernière, une étudiante a interrogé PM Modi sur la façon de traiter les sujets qu’elle n’aime pas. Le Premier ministre Modi a répondu en disant: « Il est normal de ne pas aimer un sujet ou d’être faible dans un sujet. Cependant, ne les considérez pas comme un point de défaillance. Les gens qui réussissent sont ceux qui se concentrent sur leurs points forts. Il faut se concentrer sur des sujets difficiles et les traiter comme un défi.

