PM Modi lance l’Indian Space Association : qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce nécessaire

Association spatiale indienne : L’Inde a obtenu cette semaine l’Association spatiale indienne ou ISpA, une association industrielle de premier plan des sociétés spatiales et satellites. Conformément aux récentes mesures prises pour étendre le rôle des acteurs privés dans le secteur spatial, l’Indian Space Association vise à servir d’organisme qui rassemble des entités publiques et privées afin qu’elles puissent travailler en tandem pour l’expansion de l’espace indien. programme. Une déclaration partagée par l’ISRO a cité le Premier ministre Narendra Modi disant que le secteur spatial indien a été largement dominé par le gouvernement indien et les institutions publiques. Il a déclaré que si les scientifiques ont fait grandir le secteur à pas de géant, il est maintenant nécessaire que le talent indien ne soit pas limité par la division des entités des secteurs public et privé. Il a ajouté que l’Association spatiale indienne contribuerait à faciliter la collaboration entre les acteurs privés et publics et conduirait à une croissance organisée de la mission spatiale de l’Inde.

Lors du lancement, le Premier ministre Modi a déclaré que l’approche du pays en matière de réformes spatiales reposait sur quatre piliers : le gouvernement agissant en tant que facilitateur, le secteur privé ayant la liberté d’innover, la préparation de la jeunesse pour l’avenir et le secteur spatial agissant comme une ressource pour le progrès. Il a également expliqué comment les progrès du secteur spatial peuvent aider les gens dans leur vie quotidienne, affirmant que c’est grâce au secteur spatial que de meilleures installations d’imagerie, de cartographie et de connectivité peuvent être fournies. En dehors de cela, les agriculteurs peuvent tirer parti des technologies de prévision afin de mieux protéger l’écologie de toute adversité imminente, tandis que les entrepreneurs peuvent exploiter le secteur spatial pour accélérer la vitesse des opérations, de l’expédition aux livraisons.

Le Premier ministre Modi a également affirmé que l’Inde du 21e siècle veillerait à ce que l’espace joue un rôle clé dans la facilitation de l’unité mondiale.

Financial Express Online a appris que pour adhérer à l’Indian Space Association, des frais d’abonnement annuels doivent être payés.

Pour mieux comprendre l’initiative du point de vue des acteurs privés, Financial Express Online s’est entretenu avec le PDG et fondateur de Space Kidz India, le Dr Srimathy Kesan. Elle a dit : « Nous avons besoin d’une certaine coordination. En Inde, tellement de choses sont disponibles mais nous, acteurs privés, ne savons pas ce qui est disponible. Cela s’est même produit dans notre cas, où nous avions besoin d’installations de test mais nous ne savions pas à qui nous adresser, car parfois, les joueurs disposant de ces installations ont des numéros de téléphone sur leurs sites Web mais ils sont pour la plupart inaccessibles. Avec une association d’organisations, on peut gagner beaucoup de temps car on sait à qui s’adresser directement. Cela peut aider à gagner beaucoup de temps, car dans le secteur spatial, il n’y a pas beaucoup de temps à perdre.

Elle a ajouté que pendant la pandémie de COVID-19, le secteur privé n’a pas été en mesure de recevoir beaucoup d’informations sur la fréquence des lancements, et par conséquent, « une liaison entre l’ISRO et le secteur privé peut également aider dans ce domaine ».

« L’ISpA jouera également un rôle central dans la coordination avec le secteur de la défense et d’autres organisations spatiales nodales, ce qui serait particulièrement utile pour les startups. Lorsque vous entrez dans ce champ, vous ne savez pas grand-chose, et cela peut donc vous aider. Un effort de collaboration peut être pris pour un lancement réussi. Il existe de grandes entreprises qui disposent d’un savoir-faire technique et d’installations d’essais, mais les approcher directement n’est pas toujours fructueuse pour les petites organisations. Par conséquent, si nous les abordons via ISpA, cela peut être beaucoup plus facile », a ajouté le Dr Kesan.

Il y a cependant quelques aspects que le Dr Kesan souhaite mettre en lumière. «Bien que le comité central de l’association n’ait pas encore été formé, la réunion qui s’est tenue entre les acteurs privés et le gouvernement lors du lancement donne l’impression qu’il s’agirait d’une équipe entièrement masculine. Puisque le thème de 2021 est les femmes dans l’espace, j’espère qu’il y aura effectivement au moins deux ou trois femmes qui feront partie du comité central et pourront nous représenter toutes les femmes qui essayons de grandir et de se faire une place dans ce masculin -domaine dominé. De plus, non seulement la diversité des genres est nécessaire, mais je pense que l’association devrait également envisager d’avoir des représentants d’universitaires et de startups ainsi que des professionnels de l’industrie dans des rôles clés, afin qu’il y ait une diversité dans ce sens également », a-t-elle déclaré.

« Il est également nécessaire de travailler sur les enfants et de leur fournir une expérience pratique afin qu’ils puissent se familiariser très tôt avec ce secteur. C’est quelque chose que j’ai déjà suggéré au PM Modi l’année dernière et il l’a reçu avec enthousiasme et positivité. J’espère que quelque chose sera fait par le gouvernement dans cet aspect également, car pour que le secteur spatial se développe, il est important de fournir aux étudiants une exposition à cet aspect également, car ce serait le véritable changement au niveau du sol. C’est quelque chose que la NASA et l’ESA font déjà et je pense que nous devons le faire aussi. La plupart des enfants sont ravis d’en savoir plus sur l’espace, mais ils n’ont pas la possibilité de l’apprendre en profondeur autrement que via Google », a-t-elle expliqué.

