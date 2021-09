PM Modi lance une mission de santé numérique. La route est longue mais voici à quoi s’attendre maintenant

Le Premier ministre Narendra Modi, lors d’une vidéoconférence le lundi 27 septembre, a lancé la mission numérique Ayushman Bharat. (Source de la photo : ANI)

Il est présenté comme un mouvement de transformation qui a le potentiel de faire entrer la prestation des soins de santé en Inde dans une nouvelle phase de dossiers de santé portables pour les patients. Le Premier ministre Narendra Modi, lors d’une vidéoconférence le lundi 27 septembre, a lancé la mission numérique Ayushman Bharat, qui comporte un élément important de carte d’identité de santé numérique pour tous les citoyens.

Ce n’est pas comme si vous pouviez entrer dans un hôpital demain et vous attendre à ce que les dossiers de santé des patients soient disponibles sous forme numérique et portables, mais il s’agit apparemment d’un premier pas dans cette direction et cela dépend beaucoup de la manière dont les différentes parties prenantes, des hôpitaux fournissant des soins de santé aux individus. inscrivez-vous à cela et travaillez à en faire une réalité. Il n’y a pas de date limite claire pour faire de tout cela une réalité, mais Financial Express Online apprend de sources officielles que des premières étapes importantes sont mises en place avec le lancement national de l’initiative. Après un essai pilote d’un an sur six territoires de l’Union (hors Delhi, Jammu-et-Cachemire), voici ce qui est proposé actuellement :

– Des registres de base sont créés – l’identifiant de santé pour les citoyens ;

– registre des professionnels de la santé pour les médecins, les infirmières et autres et à élargir pour accueillir davantage de travailleurs de la santé ;

– le registre des formations sanitaires et pour tous les systèmes de médecine.

– C’est tout un réseau fédéré et la mission de santé numérique Ayushman Bharat ne stockera pas les dossiers de santé et les données seront enregistrées soit sur le mobile du patient, soit au point d’origine – l’hôpital concerné.

– Fournir le lien entre l’individu et le fournisseur de soins de santé est ce qui est facilité.

– Actuellement, pour la création des trois registres, des données minimales sont recherchées. Par exemple, pour la carte d’identité médicale, certains éléments de base sont nécessaires, tels que le nom, l’adresse, l’année de naissance, le sexe, le numéro de téléphone portable.

– Tout le monde (citoyens, médecins et hôpitaux) peut aujourd’hui se connecter techniquement au site Web de la mission de santé numérique et s’inscrire avec quelques informations de base et les hôpitaux peuvent intégrer leurs dossiers de santé avec le système actuel.

– Les hôpitaux pourraient s’inscrire avec certaines métadonnées et des heures supplémentaires dans une transition de mode graduelle vers des données entièrement numérisées.

– Ce que les prestataires de soins comme les hôpitaux doivent savoir, c’est : qui intégrera les différentes plateformes entre les hôpitaux ? Comment la confidentialité des données des patients sera-t-elle assurée dans ce processus et enfin, le gouvernement rendra-t-il obligatoire l’enregistrement des hôpitaux ?

L’objectif est apparemment d’aider à identifier chaque entité et chaque individu de manière unique dans l’écosystème. Cela garantira également que des médecins et des professionnels de la santé authentiques et vérifiés sont à bord. Les sources officielles le voient comme un voyage gradué.

Le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya, saluant le rassemblement appelé le mouvement transformationnel après un essai pilote d’un an dans six territoires de l’Union et en tant que mouvement vers des soins de santé inclusifs avec un écosystème numérique et où les consultations numériques deviendront également plus faciles en fonction de la disponibilité des données des patients qui peut être consulté numériquement.

