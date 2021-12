PM Modi passe à la garde Mercedes-Maybach 650 Rs 12 crore – la voiture peut résister aux balles et aux explosions

PM Modi a maintenant une Mercedes-Maybach S 650 Guard, une mise à niveau du Range Rover Vogue et du Toyota Land Cruiser qu’il utilisait jusqu’à récemment.

Le Premier ministre Narendra Modi a obtenu une dernière mise à niveau sur sa voiture. Il a maintenant une Mercedes-Maybach S 650 Guard, une mise à niveau du Range Rover Vogue et du Toyota Land Cruiser qu’il utilisait jusqu’à récemment.

Le Premier ministre Modi a récemment été vu dans le nouveau Maybach 650 blindé d’abord à Hyderabad House lorsqu’il a rencontré le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite en Inde.

La Mercedes-Maybach S650 Guard est le dernier modèle au lifting avec protection de niveau VR10, la plus élevée jamais fournie dans une voiture de série. Il peut résister aux balles grâce aux fenêtres et à la coque améliorées et peut prendre un assaut des fusils AK-47.

La Mercedes-Maybach S 650 Guard a également la capacité de résister à un souffle de 15 kg de TNT à une distance de seulement deux mètres. Les vitres sont recouvertes d’un revêtement en polycarbonate à l’intérieur, tandis que le dessous de caisse a été fortement blindé pour protéger les occupants d’une explosion directe.

