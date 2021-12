PM Modi publiera la 10e tranche du fonds PM-KISAN le 1er janvier

Dans le cadre de ce programme, un avantage financier de 6 000 Rs par an est accordé aux familles d’agriculteurs éligibles, payable en trois versements trimestriels égaux de 2 000 Rs.



Le premier jour du Nouvel An, le Premier ministre Narendra Modi versera le 10e versement d’avantages financiers sous Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), transférant un montant de plus de 20 000 crores de roupies à plus de 10 crores de familles d’agriculteurs bénéficiaires.

Le bureau du Premier ministre (PMO) a déclaré que le transfert d’argent était conforme à l’engagement et à la détermination continus de Modi à autonomiser les agriculteurs de base.

Le fonds est transféré directement sur les comptes bancaires des bénéficiaires. Dans ce schéma, un montant de Rs 1,6 lakh crore a été transféré jusqu’à présent.

Au cours du programme qui se tiendra par vidéoconférence, le Premier ministre versera également une subvention en capital de plus de 14 crores de roupies à environ 351 organisations de producteurs agricoles (OPA), qui bénéficieront à plus de 1,24 lakh d’agriculteurs. Il interagira également avec les FPO pendant l’événement et prononcera également un discours.

