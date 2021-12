PM Modi rencontre les meilleurs PDG pour les contributions budgétaires

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman doit présenter le 1er février le budget du prochain exercice qui commence le 1er avril 2022.



Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré lundi les directeurs généraux de grandes entreprises dans des secteurs allant de la banque aux télécommunications, en passant par la santé et l’électronique, pour des contributions au budget de l’année prochaine.

La semaine dernière, il avait rencontré les principaux acteurs du capital-investissement et du capital-risque afin de solliciter des suggestions pour faire de l’Inde une destination d’investissement plus attrayante.

Lundi, le Premier ministre a interagi avec les principaux PDG d’entreprises dans les domaines de la banque, des infrastructures, de l’automobile, des télécommunications, des biens de consommation, du textile, des énergies renouvelables, de l’hôtellerie, de la technologie de la santé, de l’espace et de l’électronique, ont indiqué des sources officielles.

Cette réunion, ont-ils dit, fait partie des nombreuses interactions que Modi organise avant le budget pour recevoir des contributions et des suggestions du secteur privé.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman doit présenter le 1er février le budget du prochain exercice qui commence le 1er avril 2022.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le gouvernement du BJP a dévoilé une série de réformes qui ont aidé l’Inde à grimper dans le classement mondial de la facilité de faire des affaires.

Il fait maintenant pression pour faire de l’Inde une plaque tournante de la fabrication. Des programmes d’incitation liés à la production pour des secteurs allant de l’automobile aux semi-conducteurs et à l’énergie solaire ont été annoncés pour inciter les fabricants mondiaux à établir une base dans le pays.

