PM Modi rencontre PE, les acteurs du VC, discute des moyens d’attirer des capitaux

Avant le budget pour 2022-2023, le Premier ministre Narendra Modi s’est réuni vendredi avec des acteurs du capital-investissement et des investisseurs en capital-risque pour tirer parti de la recherche de plus de capitaux et de « faire avancer le processus de réforme ». Les discussions ont également porté sur les moyens de le rendre encore plus facile. faire des affaires en Inde, selon des sources officielles.

Les participants comprenaient Rajan Anandan (Sequoia India), Srini Sriniwasan (Kotak Alternate Assets), Gopal Srinivasan (TVS Capitals), Renuka Ramnath (Multiples), Amit Dalmia (Blackstone), Munish Verma (Softbank), Sandeep Naik (General Atlantic), Ashley Menezes (Chrys), Shantanu Nalavadi (India Resurgent), Siddarth Pai (3one4), Ankur Gupta (Brookfield) et Mukul Arora (Elevation).

La réunion du Premier ministre marque l’engagement renouvelé du gouvernement à catalyser un « cycle vertueux d’investissements » pour stimuler la croissance, alors que la consommation privée a été gravement meurtrie au lendemain de la pandémie. Plusieurs start-up ont également eu besoin de financement au lendemain de l’épidémie de Covid-19. La formation brute de capital fixe a augmenté de 11 % au cours du trimestre de septembre, mais elle a été aidée par une base favorable (elle avait diminué de 8,6 % un an auparavant).

Par ailleurs, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a rencontré vendredi des représentants du secteur des services et du commerce, dans le cadre de son exercice virtuel de consultation prébudgétaire. Le ministère des Finances a également eu recours à des idées de crowdsourcing qui peuvent « aider à transformer l’Inde en une puissance économique mondiale. avec une croissance inclusive ». « Partagez vos idées et participez au processus d’élaboration du budget ! » a-t-il déclaré dans un tweet, exhortant les gens à envoyer leurs contributions avant le budget.

Lors de leur rencontre avec Sitharaman plus tôt dans la journée, les exportateurs ont demandé un soutien fiscal et des dispositions fiscales favorables pour renforcer l’initiative marketing, réduire les coûts logistiques et résoudre le problème persistant d’une grave pénurie de conteneurs à l’échelle mondiale. Ils ont également appelé à l’intervention du gouvernement pour développer une grande compagnie maritime nationale.

A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a suggéré que le gouvernement adopte un « régime de double déduction fiscale pour les internationalisations ». Cela permettra aux exportateurs de déduire de leur revenu imposable le double des dépenses admissibles engagées pour des activités à l’étranger approuvées, y compris la préparation du marché, l’exploration et la promotion, afin d’élargir leur présence sur le marché mondial. Un plafond de 5 000 000 $ peut être fixé dans le cadre du programme afin que l’investissement et la déduction fiscale soient limités (Singapour fournit une facilité similaire à ses unités PME pour un marketing agressif), a déclaré Sakthivel.

De même, pour faire face à la flambée des coûts d’expédition au cours des dernières années, la FIEO a demandé un soutien fiscal adéquat pour renforcer la fabrication nationale de conteneurs, en particulier lorsque le gouvernement vise des exportations de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, contre 291 $ en FY21.

Dans le même temps, le pays doit réduire sa dépendance vis-à-vis des compagnies maritimes mondiales pour contrer la hausse «arbitraire» des taux de fret, ont déclaré les exportateurs, poussant à l’intervention du gouvernement dans la création d’une grande entreprise de transport maritime nationale. L’Inde a dépensé environ 65 milliards de dollars en services de transport en 2020 et compte tenu des augmentations anormales du fret en 2021, le chiffre devrait dépasser les 100 milliards de dollars, selon une estimation de la FIEO.

Séparément, les ministres d’État aux Finances Pankaj Chaudhary et Bhagwat Karad et de hauts responsables du ministère des Finances ont tenu une deuxième série de consultations prébudgétaires avec certains organismes industriels et experts sur les infrastructures et le changement climatique.

Les organismes de l’industrie ont suggéré que le gouvernement poursuive les mesures de réforme pour maintenir un taux de croissance de 8 % ou plus une fois que l’effet de base favorable diminue cette année fiscale.

Dans sa soumission prébudgétaire, la chambre de l’industrie PHDCCI a plaidé pour une prolongation du délai autorisé pour le démarrage de la fabrication par une nouvelle unité pour bénéficier du taux d’imposition des sociétés préférentiel de 15 %. En septembre 2019, le ministère des Finances, tout en annonçant la réduction du taux d’imposition pour inciter les nouvelles unités de fabrication, a déclaré que l’unité devrait démarrer la production d’ici le 31 mars 2023. PHDCCI a fait valoir qu’en raison d’une baisse de la demande induite par la pandémie, les promoteurs ont sceptique quant à la création de nouvelles unités de fabrication. Ainsi, toute prolongation du délai serait utile, a-t-il déclaré.

