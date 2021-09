PM Modi revient avec un trésor exquis des États-Unis – une figurine de Nataraj, une épée du XVIIIe siècle et plus encore

Visite du PM Modi aux États-Unis (Photo : Twitter/PMO)

Le Premier ministre Narendra Modi est revenu samedi de son voyage chargé de trois jours aux États-Unis. Le voyage a eu lieu, selon le Premier ministre, “des engagements bilatéraux et multilatéraux productifs”. Il a également exprimé que la relation entre l’Inde et les États-Unis deviendra encore plus forte avec le temps.

Au cours de la visite du Premier ministre dans le pays, pas moins de 157 objets et antiquités lui ont été remis par les États-Unis. La liste se compose d’un ensemble diversifié d’articles d’un panneau de bas-relief de 1,5 mètre de Revanta en grès (fait au 10ème siècle), une figure Nataraj en bronze de 8,5 cm de haut du 12ème siècle, des objets en cuivre, quelques figures en bronze, 56 morceaux de terre cuite entre autres. Il y avait une épée du XVIIIe siècle, avec l’inscription mentionnant Guru Hargobind Singh en persan, qui a également été restituée. Les objets volés en Inde appartenaient à la période entre le XIe et le XIVe siècle.

Le bureau du Premier ministre a déclaré samedi dans un communiqué avoir révélé d’autres articles comprenant un objet anthropomorphe en cuivre de 2000 av. J.-C. et un vase en terre cuite du IIe siècle. Parmi tous ceux-ci, quelque 71 artefacts étaient culturels tandis que d’autres figurines étaient liées à l’hindouisme (60), au bouddhisme (16) et au jaïnisme (9). Au cours de la rencontre, le Premier ministre Modi et le président américain Joe Biden, se sont également “engagés à renforcer les efforts de lutte contre le vol, le commerce illicite et le trafic d’objets culturels”, selon le communiqué publié.

Une fois que l’article volé est saisi dans un autre pays, le processus de retour des articles au pays ou à l’origine prend plus d’un an environ. Plus de 200 antiquités volées ont été restituées ou en passe de l’être en Inde entre 2014 et 2021, selon l’ASI, Archaeological Survey of India. Une fois qu’ASI aura reçu ces 157 objets du PMO, les œuvres d’art seront renvoyées aux emplacements d’origine d’où les objets ont été volés ou passés en contrebande.

