PM Modi se demande qui a mangé le Raja Mircha le plus épicé du monde ! Produit IG cultivé au Nagaland exporté vers Londres

La spécialité du Nagaland, le « Raja Mircha », également appelée piment royal en raison de son extrême piquant, a été exportée pour la première fois à Londres mercredi. Selon le communiqué publié par le ministère du Commerce et de l’Industrie, un petit envoi de Raja Mircha du Nagaland a été exporté vers la capitale britannique via Guwahati dans un avion. Le King Chilli, considéré comme le plus chaud au monde sur la base des unités thermiques de Scoville (SHU), a déjà été certifié en tant qu’indication géographique (IG) étiquetée dans l’État du Nagaland. Exprimant sa joie à l’idée que le produit indigène de l’État du Nagaland soit exporté vers les plus grands marchés du monde, le Premier ministre Naredra Modi s’est adressé à Twitter pour exprimer sa joie et a plaisanté en disant que seuls ceux qui ont mangé du Bhoot Jolokia sauraient à quel point il est épicé.

Le Premier ministre ‘Bhoot Jolokia’ Modi mentionné dans son tweet est l’un des nombreux noms par lesquels King Chilli est célèbre, un autre étant le poivre fantôme. L’envoi du King Chilli qui a été exporté à Londres constituait Raja Mircha cultivé à Tening qui fait partie du district de Peren de l’État. En raison de sa spécialité unique, le Raja Mircha a été certifié avec l’étiquette IG en 2008, selon le communiqué émis par le ministère du Commerce et de l’Industrie.

L’Autorité pour le développement des exportations de produits alimentaires transformés et agricoles (APEDA) et l’Office de commercialisation agricole de l’État du Nagaland (NSAMB) ont jeté les bases de l’exportation du King Chilli d’un petit district du Nagaland vers Londres. L’APEDA avait précédemment demandé aux responsables de la NSAMB d’envoyer quelques échantillons de King Chilli pour des tests de laboratoire dont les résultats se sont avérés encourageants et extrêmement positifs. En plus des tests de qualité, ce qui dérangeait les responsables de l’APEDA et du NSAMB était le caractère périssable du piment vert étant donné que le trajet du Nagaland à Londres sur un bateau prendrait au moins quelques jours. Pour écarter la possibilité d’un quelconque défaut du produit, les responsables ont décidé d’exporter le produit vers Londres par avion.

