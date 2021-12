PM Modi, Sonia Gandhi, Amit Shah, Priyanka Chopra sur la liste des « vaccinés » au Bihar

Le ministre de la Santé du Bihar, Mangal Pandey, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le magistrat du district et le médecin-chef leur demandant d’examiner la question.

À un moment où le Centre et les gouvernements des États exhortent les gens à se faire vacciner complètement, un cas de falsification de données a été découvert dans la région d’Arwal, dans le Bihar. La falsification de données est devenue évidente après que l’opposition RJD a tweeté à ce sujet. La liste tweetée par le RJD contient les noms du Premier ministre Narendra Modi, du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, de la présidente du Congrès Sonia Gandhi, de Rahul Gandhi et de l’actrice Priyanka Chopra en tant que bénéficiaires du programme de vaccination en cours.

Selon les rapports, la liste comprend les personnes qui ont été vaccinées au centre de santé communautaire de Karpi. « C’est un exemple récent de la maladresse et de l’absurdité du système de santé du Bihar. Ces personnes ajoutent de faux noms pour compléter les statistiques de la colonne. Ceux qui sont en Amérique, leur nom figure sur la liste de vaccination à Arwal, Bihar. Le système de santé du Bihar est de mauvais augure. Eh bien, la ganja (hachisch) devrait également être interdite au Bihar », a plaisanté le RJD.

Le chef de l’opposition au Bihar Tejashwi Yadav a allégué que la fraude avait été commise pour augmenter le nombre de personnes vaccinées. « Le département de la santé du Bihar, le pire du pays, est réputé pour la corruption, le truquage, le vol de matériel, le truquage dans les enquêtes et la falsification de données. Maintenant, le gouvernement Nitish a également administré un vaccin à triple dose au Premier ministre Narendra Modi, Amit Shah, Sonia Gandhi et Priyanka Chopra pour augmenter les chiffres de vaccination », a-t-il déclaré.

Selon un rapport de la NDTV, deux opérateurs de données ont été licenciés après l’exposition alors qu’une enquête a été ordonnée. Le magistrat du district J Priyadarshini a qualifié l’affaire de très grave et a déclaré que l’administration examinerait les données de tous les autres centres de santé du district. Elle a déclaré que l’administration tentait d’intensifier les tests et la vaccination et que des mesures strictes seraient prises pour établir une norme.

Le ministre de la Santé du Bihar, Mangal Pandey, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le magistrat du district et le médecin-chef leur demandant d’examiner la question.

