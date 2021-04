PM SVANidhi: 84% de prêts sanctionnés versés à des vendeurs de rue depuis le lancement du programme; Top prêteur SBI

Les principaux bénéficiaires du programme à ce jour ont été les vendeurs de fruits et légumes avec 45 pour cent de l’ensemble des prêts décaissés. (Image représentative)

Crédit et financement pour les MPME: Le PM SVANidhi – le programme de micro-crédit vieux de 10 mois du gouvernement Modi – destiné aux micro ou nano entrepreneurs tels que les vendeurs de rue a déboursé 84% des demandes de prêt sanctionnées jusqu’à présent. 20,25,473 demandes de prêt impliquant Rs 2 004,86 crore ont été décaissées au 18 avril 2021, sur 24 demandes sanctionnées par lakh impliquant Rs 2 393,87 crore, selon les données gouvernementales disponibles. Lancé le 1er juin 2020 par le ministère du Logement et des Affaires urbaines, le programme a reçu jusqu’à présent plus de 41,5 demandes de lakh. Le PM SVANidhi offre un crédit de fonds de roulement sans garantie pouvant atteindre 10000 Rs par le biais de banques pour une durée d’un an aux vendeurs ambulants en Inde, y compris aux marchands ambulants vendant des fruits, des légumes, du thé, des chaussures, des collations locales, des livres, des produits artisanaux en dehors des cordonniers, un magasin de cigarettes propriétaires, tailleurs et bien plus encore grâce au processus de prêt qui a débuté le 2 juillet 2020. Le programme visait à soutenir environ 50 vendeurs de rue touchés par le verrouillage.

Les principaux bénéficiaires du programme à ce jour ont été les vendeurs de fruits et légumes avec 45% de part du total des prêts décaissés, suivis de 21% décaissés aux vendeurs de restauration rapide et d’articles alimentaires, 13% aux vendeurs de tissus et d’articles de tissage à main5. pour cent aux vendeurs d’accessoires de beauté et de mode, etc. Parmi les principaux prêteurs, la State Bank of India est en tête avec plus de 6 prêts de lakh décaissés. Union Bank of India, Bank of Baroda, Bank of India et Canara Bank étaient les autres principaux prêteurs avec respectivement 2,36 lakh, 2,03 lakh, 1,61 lakh et 1,51 lakh prêts.

Les vendeurs ont également droit à une bonification d’intérêt de 7 pour cent pour un remboursement en temps opportun ou anticipé. En outre, il existe également une disposition permettant de gagner 1 200 Rs par an en cashback dans le système. Cependant, les vendeurs de rue avaient exhorté l’année dernière le gouvernement à augmenter la limite de crédit de plus de 2 fois. «Le montant n’est pas suffisant. Cela aurait dû être autour de Rs 25 000 par an… Bien qu’il y ait environ 1 crore de vendeurs de rue en Inde, mais même un objectif de 50 lakh est assez bon car il a définitivement donné un coup de pouce à l’organisation de la vente de rue en Inde », Arbind Singh, coordinateur national, National L’Association des vendeurs de rue de l’Inde avait déclaré à Financial Express Online.

Outre les banques commerciales classées, le programme s’était associé à des sociétés financières non bancaires et des institutions de micro-finance pour prêter aux entrepreneurs éligibles, alors même que les prêteurs avaient reçu une «couverture de garantie échelonnée» sur une base de portefeuille par le biais du Credit Guarantee Fund Trust pour Micro et petites entreprises. SIDBI est le partenaire de mise en œuvre du programme qui sera mis en œuvre jusqu’en mars 2022. Le ministère du Logement et des Affaires urbaines s’est associé à l’entreprise de technologie alimentaire Swiggy en décembre de l’année dernière et à Zomato en février de cette année pour permettre aux vendeurs d’aliments de rue d’accéder à la base de clients en ligne. .

