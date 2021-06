PM SVANidhi: Covid 2.0 a perturbé l’objectif “ambitieux” de décaissement de prêt annuel de 30 lakh, selon le MoHUA Jt Secy

Rs 50,53 lakh ont été payés aux vendeurs de rue sous forme de remises en argent dans le cadre du programme PM SVANidhi. (Photo PTI)

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de micro-crédit PM SVANidhi pour les vendeurs de rue, qui a déboursé près de 21 demandes de prêt de lakh en 12 mois, aurait pu atteindre l’objectif annuel “ambitieux” de 30 lakh si Covid n’avait pas perturbé les décaissements en avril et mai de cette année, ministère du Logement et des Affaires urbaines Le co-secrétaire Sanjay Kumar a déclaré à Financial Express Online lors d’une interaction jeudi. Lancé le 1er juin 2020, le programme propose un prêt de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à Rs 10 000 pour une durée d’un an aux vendeurs de rue touchés par Covid, y compris les colporteurs vendant des fruits, des légumes, du thé, des chaussures, des collations locales, des livres, etc., dans le cadre du programme Atmanirbhar. Au 3 juin 2021, 20 65 204 prêts impliquant 2 045 crores de Rs ont été décaissés sur 24 25 208 demandes sanctionnées impliquant 2 419 crores de Rs, selon les données disponibles du programme du ministère du Logement et des Affaires urbaines.

« 30 lakh était un objectif très ambitieux. Cependant, nous aurions dû atteindre cet objectif ou nous en approcher en avril et mai, mais en raison de la deuxième vague de Covid, aucun prêt n’a été décaissé. La situation devrait également être la même en juin. De plus, alors que le programme a été lancé le 1er juin, le traitement des demandes avait commencé le 2 juillet. Ainsi, trois mois se sont déroulés en vain », a déclaré Kumar.

Le programme sans garantie est disponible pour les vendeurs de rue engagés dans la vente dans les zones urbaines au plus tard le 24 mars 2020 et qui possèdent un certificat de vente ou une carte d’identité délivrée par les organismes locaux urbains (ULB). Cependant, les vendeurs qui ont été identifiés dans l’enquête par les organismes locaux pour garantir le crédit mais qui n’ont pas reçu le certificat ou la carte sont également éligibles. Ces vendeurs reçoivent une lettre de recommandation (LoR) de l’ULB ou du comité de vente de la ville respectif. Ceux qui effectuent un remboursement rapide ou anticipé sont également éligibles pour un autre cycle de prêt.

En outre, les vendeurs bénéficiant du programme sont également éligibles à une bonification d’intérêt de 7 pour cent créditée sur leurs comptes bancaires trimestriellement. En outre, les fournisseurs qui optent pour les transactions numériques pour accepter les paiements sont incités à recevoir 50 à 100 Rs en remises en argent mensuelles. Selon les données du programme, 20 65 204 vendeurs de rue avaient accepté le paiement par voie numérique et une bonification d’intérêts de 8,72 crores de roupies leur avait été versée. En termes de remise en argent, Rs 50,53 lakh ont été payés aux vendeurs de rue.

«Je ne suis pas satisfait des remises en argent de Rs 50 lakh; beaucoup de travail doit être fait là-dessus pour l’améliorer. 20 vendeurs de lakh sont là et plus de 5 vendeurs de lakh sont numériquement actifs. Bien que 5 lakh ne soient pas une mauvaise réussite, nous pourrions faire mieux. Il faut donc changer de stratégie. C’est l’un de nos programmes de prêt qui connaît la croissance la plus rapide. Nous avons un autre volet dans le programme appelé SVANidhi Se Samriddhi lancé en janvier de cette année où nous essayons de mettre les bénéficiaires en contact avec leurs familles pour aider les programmes gouvernementaux comme Jan Dhan Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, Suraksha Bima Yojana, etc. », a ajouté Kumar.

Cependant, l’association nationale des vendeurs de rue de l’Inde, organisme des vendeurs de rue, a fait état de problèmes dans le mécanisme de mise en œuvre du programme pour sa sous-performance. « Bien que la campagne de sensibilisation du gouvernement ait été bonne, mais il n’a pas réfléchi au décaissement avant de le lancer. Le processus de déploiement était très flou. Au début, certaines corporations municipales faisaient remplir des demandes physiques par des vendeurs. Ensuite, il y a eu quelques changements dans le portail et les fournisseurs n’ont donc pas été en mesure de déposer des demandes. Le gouvernement s’est fortement appuyé sur les organes municipaux plutôt que sur les comités de vente de la ville pour accepter les demandes et partager la lettre de recommandation aux banques », a déclaré à Financial Express Online Arbind Singh, coordinateur national de l’Association nationale des vendeurs de rue de l’Inde.

Singh a ajouté que, conformément à la loi sur les vendeurs de rue de 2014, le comité de vente de la ville est l’organe représentatif des vendeurs de rue et des autres parties prenantes. Mais, « le gouvernement a contourné les comités de vente de la ville. Les organismes municipaux sont les plus incompétents de tous les organismes gouvernementaux et, par conséquent, les vendeurs ont eu du mal à obtenir des crédits auprès des banques. 50 lakh sont les décaissements ciblés annoncés l’année dernière par le gouvernement pour trois ans. Parmi les principales banques ayant versé le maximum d’applications dans le cadre du programme figuraient la SBI (6,15 lakh), l’Union Bank of India (2,37 lakh), la Bank of Baroda (2,03 lakh), la Bank of India (1,63 lakh) et la Punjab National Bank (1,54 lakh) . Les fruits et légumes (45 pour cent), la restauration rapide et les produits alimentaires (21 pour cent), les tissus et les métiers à tisser (13 pour cent), les accessoires de beauté et de mode (5 pour cent), etc., étaient les principales catégories de vendeurs.

