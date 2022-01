PM SVANidhi : les prêts aux vendeurs de rue grimpent à près de 90 % des demandes sanctionnées

Crédit et financement pour les MPME : le bond en 2021 a également pris de l’importance car le gouvernement avait inclus les vendeurs de rue dans la catégorie MPME.

Crédit et financement pour les MPME : La part des prêts décaissés dans le cadre du programme de microcrédit du Premier ministre SVANidhi pour les nano-entrepreneurs tels que les vendeurs de rue a bondi à près de 90 %. Lancé en juin 2020 pour fournir des prêts de fonds de roulement sans garantie jusqu’à 10 000 Rs pour une durée d’un an, le programme avait déboursé 71% des demandes sanctionnées jusqu’en décembre 2020, qui ont grimpé à 88% au cours des 12 derniers mois, selon les données officielles. . Au 5 janvier 2022, sur 43,95 demandes de lakh à ce jour, 73% des demandes (32,08 lakh) ont été sanctionnées. Sur les demandes sanctionnées, 28,20 demandes de lakh ont été versées, selon les données du PM SVANidhi du ministère du Logement et des Affaires urbaines. La croissance est survenue au milieu de la deuxième vague et après la période de reprise alors que les vendeurs sont retournés dans les rues et que l’activité globale de vente au détail a repris jusqu’à ce qu’Omicron frappe en décembre.

Le bond en 2021 a également pris de l’importance car le gouvernement avait inclus les vendeurs de rue dans la catégorie MPME. À compter du 2 août 2021, les vendeurs de rue ont été ajoutés aux commerces de détail en tant que MPME et ont été autorisés à s’inscrire sur le portail d’enregistrement Udyam même si les avantages pour eux étaient limités aux prêts sectoriels prioritaires uniquement. Les vendeurs de rue, cependant, avaient cherché à accéder à d’autres avantages également offerts par le gouvernement.

«Le montant du crédit devrait être d’environ Rs 25 000 tandis que les avantages devraient également être étendus aux vendeurs de rue pour les aider à se remettre de la situation actuelle de Covid. Les vendeurs de rue ne pouvaient pas vendre dans les rues pendant la pandémie. Le scénario de travail à domicile les a également frappés alors que la vente dans les zones résidentielles n’était pas importante en raison des restrictions. Beaucoup avaient emprunté de l’argent à des sources informelles, notamment des amis, de la famille et d’autres, ou avaient utilisé leurs économies », a déclaré Arbind Singh, coordinateur national de l’Association nationale des vendeurs de rue de l’Inde à Financial Express Online.

D’autre part, pour améliorer les paiements numériques parmi les vendeurs de rue, la Reserve Bank of India avait étendu le programme du Fonds de développement des infrastructures de paiement (PIDF) en août de l’année dernière aux vendeurs couverts par le programme PM SVANidhi dans les centres de niveau I et II. . Le fonds a été initialement lancé en janvier 2021 pour stimuler le déploiement de l’infrastructure de point de vente (POS) dans les centres de niveau 3 à 6 et dans les États du nord-est.

Les cas croissants de variante Omicron ont à nouveau mis en péril la survie des vendeurs de rue, car les gouvernements des États ont imposé des restrictions. À Mumbai, les vendeurs de rue craignaient la première et la deuxième situation en forme de vague avec une augmentation des cas. « Il y a des restrictions sur la vente le soir. Les gens sont condamnés à une amende pour ne pas porter de masques. De plus, il y a une baisse quotidienne du nombre de clients qui nous ont rendu visite chaque jour car ils sont à nouveau revenus aux achats en ligne. En conséquence, les gains quotidiens ont également diminué. Nous nous débrouillons en quelque sorte en faisant des livraisons à domicile. Étant donné que les fruits et légumes sont périssables, il existe un risque de gaspillage de stock si les restrictions sont renforcées », a déclaré Anand Kumar, membre de l’Union des colporteurs d’Azad à Financial Express Online.

Le montant impliqué dans les demandes sanctionnées sous le PM SVANidhi était de 3 275 crores de Rs et de 2 849 crores de Rs dans les demandes décaissées. La State Bank of India a mené les décaissements jusqu’à présent avec 8,74 demandes de lakh suivies de 3,12 demandes de lakh par Union Bank of India, 2,76 demandes de lakh par Bank of Baroda, 2,21 demandes de lakh par Bank of India. Le Madhya Pradesh (4,55 demandes de lakh), le Telangana (3,49 demandes de lakh), l’Uttar Pradesh (7,55 demandes de lakh), l’Andhra Pradesh (1,85 demandes de lakh) ont été les principaux États en matière de décaissements.

Cependant, le gouvernement avait ciblé le décaissement de 30 demandes de lakh au cours de la première année de ses opérations (juin 2020-mai 2021). « 30 lakh était un objectif très ambitieux. Cependant, nous aurions dû atteindre cet objectif ou nous en approcher en avril et mai, mais en raison de la deuxième vague de Covid, aucun prêt n’a été décaissé. Alors que le programme a été lancé le 1er juin, le traitement des demandes avait commencé le 2 juillet. Ainsi, trois mois se sont déroulés en vain », a déclaré à Financial Express Online le secrétaire adjoint du ministère du Logement et des Affaires urbaines, Sanjay Kumar.

