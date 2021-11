PM SVANidhi : Les prêts décaissés enregistrent une croissance de 9 % en glissement trimestriel ; les demandes sanctionnées bondissent de 11%

Afin de promouvoir les paiements numériques parmi les vendeurs de rue, RBI a étendu en août la portée du programme PIDF aux vendeurs de rue couverts par le programme SVANidhi. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Le nombre de prêts décaissés dans le cadre du programme de microcrédit PM SVANidhi pour que les vendeurs de rue se remettent de l’impact de Covid a enregistré une croissance de 9% au cours du deuxième trimestre (septembre-novembre) du programme lancé le 1er juin 2020, a montré des données officielles par Ministère du Logement et des Affaires Urbaines. En comparaison, la croissance au cours de son premier trimestre (juin-août) était de 18,5 pour cent. Au 28 novembre 2021, 26,68 prêts de lakh impliquant 2 668,52 crores de Rs ont été décaissés, contre 24,48 prêts de lakh d’une valeur de 2 426,47 crores de Rs au 29 août 2021 et 20,65 prêts de lakh impliquant 2 045 crores de Rs au 3 juin 2021.

Le programme fournit des prêts de fonds de roulement jusqu’à Rs 10 000 pendant 12 mois aux vendeurs de rue, y compris des colporteurs vendant des fruits, des légumes, du thé, des chaussures, des collations locales, des livres, etc. En termes de prêts sanctionnés, 30 demandes de lakh impliquant Rs 3 037,83 crore ont été sanctionnées comme du 28 novembre 2021, ont montré les données du portail du régime. Il s’agissait d’une augmentation de plus de 11% par rapport aux 26,98 demandes de lakh d’une valeur de 2 696,26 crores de roupies sanctionnées au 29 août 2021. Le total des demandes reçues jusqu’à présent était de 49,45 lakh.

Alors que le programme avait précédemment visé à décaisser 30 prêts lakh au cours de sa première année, cependant, en raison du verrouillage et d’autres restrictions en avril et mai de cette année après la deuxième vague de Covid, il avait réussi à décaisser près de 21 demandes lakh. Sanjay Kumar, co-secrétaire du ministère du Logement et des Affaires urbaines, avait déclaré à Financial Express Online plus tôt que « 30 lakh était un objectif très ambitieux. Cependant, nous aurions dû atteindre cet objectif ou nous en approcher en avril et mai, mais en raison de la deuxième vague de Covid, aucun prêt n’a été décaissé. De plus, alors que le dispositif a été lancé le 1er juin, le traitement des demandes avait commencé le 2 juillet. Ainsi, trois mois se sont passés en vain.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Près de 60 pour cent des emprunteurs dans le cadre du programme étaient des hommes et 41 pour cent étaient des femmes jusqu’à présent. 45 pour cent des emprunteurs étaient des vendeurs de fruits et légumes suivis de 21 pour cent engagés dans la restauration rapide et la vente d’aliments, 14 pour cent dans les articles en tissu et tissés à la main ; entre autres catégories de marchandises. De plus, en termes de prêteurs, SBI avait déboursé un maximum de demandes – 8,26 lakh jusqu’à présent tandis que 3 lakh ont été déboursés par Union Bank of India, 2,58 lakh par Bank of Baroda, 2 lakh par Bank of India, 1,85 lakh par Punjab National Bank, etc. L’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Telangana, le Maharashtra et l’Andhra Pradesh étaient les cinq premiers États en termes de décaissements depuis le lancement du programme.

Afin de promouvoir les paiements numériques parmi les vendeurs de rue, la Reserve Bank of India (RBI) a étendu en août la portée du programme du Fonds de développement des infrastructures de paiement (PIDF) aux vendeurs de rue couverts par le programme SVANidhi dans les niveaux I et II. centres. PIDF a été lancé en janvier de cette année pour encourager le déploiement d’infrastructures de points de vente (PoS) dans les petites villes et les États du nord-est.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.