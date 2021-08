PM SVANidhi : Plus de 24 lakhs de prêts accordés à ce jour ; ce montant a été décaissé au premier trimestre de la deuxième année du programme

La RBI a étendu jeudi le programme PIDF aux vendeurs de rue couverts par le programme SVANidhi dans les centres de niveau 1 et de niveau 2. (Photo PTI)

Crédit et financement pour les MPME : Les décaissements dans le cadre du programme de micro-crédit PM SVANidhi pour que les vendeurs de rue se remettent de l’impact de Covid sont passés à 24,48 demandes de prêt lakh impliquant Rs 2 426,47 crore au 29 août 2021, contre 20,65 lakh demandes impliquant Rs 2 045 crore au 3 juin 2021, selon les données officielles. Lancé le 1er juin 2020, PM SVANidhi offre un prêt de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à Rs 10 000 pendant 12 mois dans le cadre de l’initiative Atmanirbhar Bharat aux vendeurs de rue touchés par Covid, y compris les colporteurs vendant des fruits, des légumes, du thé, des chaussures, des collations locales, des livres, etc. Environ 3,83 demandes de lakh impliquant Rs 381 crore déboursées au cours de la période de près de trois mois (3 juin 2021 – 29 août 2021) étaient plus élevées que 1 36 850 demandes de prêt impliquant Rs 136,36 crore déboursées jusqu’au 21 septembre 2020 depuis sa lancement.

Dans l’ensemble, 45,11 demandes de lakh ont été reçues au cours d’une période de près de 15 mois (au 29 août 2021), dont 26,98 lakh d’une valeur de 2 696,26 crores de roupies ont été sanctionnées tandis que 6,61 demandes de lakh ont été jugées inéligibles et ont été renvoyées par les banques partenaires, données disponibles du ministère du logement et des affaires urbaines a montré. 44% des demandes déboursées appartenaient à des vendeurs de fruits et légumes suivis de 21% à des vendeurs de restauration rapide et d’articles alimentaires, 14% à des vendeurs d’articles en tissu et tissés à la main, 5% à des vendeurs d’accessoires de beauté et de mode, etc.

Le programme avait ciblé le décaissement de 30 demandes de lakh au cours de sa première année, mais en raison de la perturbation de Covid en avril et mai de cette année, il n’a pas atteint l’objectif. « 30 lakh était un objectif très ambitieux. Cependant, nous aurions dû atteindre cet objectif ou nous en approcher en avril et mai, mais en raison de la deuxième vague de Covid, aucun prêt n’a été décaissé. De plus, alors que le programme a été lancé le 1er juin, le traitement des demandes avait commencé le 2 juillet. Ainsi, trois mois se sont déroulés en vain », a déclaré à Financial Express Online Sanjay Kumar, co-secrétaire du ministère du Logement et des Affaires urbaines.

Il est important de noter que la Reserve Bank of India a étendu jeudi le programme du Fonds de développement des infrastructures de paiement (PIDF), qui a été annoncé par la Banque centrale en janvier de cette année pour encourager le déploiement de l’infrastructure des points de vente (PoS) du niveau 3 au niveau 3. 6 centres et États du nord-est, aux vendeurs de rue couverts par le programme SVANidhi dans les centres de niveau 1 et de niveau 2. La décision « donnera un coup de fouet aux efforts de la Banque de réserve pour promouvoir les transactions numériques au niveau local », a déclaré un communiqué de RBI. PIDF vise à créer 30 lakhs de nouveaux points de contact chaque année pour les paiements numériques et serait opérationnel pendant trois ans au début. Le schéma a un corpus de Rs 345 crore (Rs 250 crore contribué par RBI et Rs 95 crore par les principaux réseaux de cartes autorisés dans le pays).

