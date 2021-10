PM-WANI : Construire des ponts pour un Bharat connecté

Darmora se dit confiant que PM-WANI sera un énorme succès et contribuera au progrès économique du pays.

À la fin de l’année dernière, le cabinet de l’Union a approuvé l’interface réseau d’accès Wi-Fi du Premier ministre (PM-WANI) dans le but d’étendre la prolifération de l’Internet à large bande en Inde. Ce qui est intéressant à noter, c’est qu’à peine un an après le début de cette initiative, il y a des signes précurseurs pour montrer son impact positif.

Dans les neuf mois suivant le lancement, près de 50 000 hotspots PM-WANI ont déjà été déployés, et environ deux millions de hotspots seront bientôt installés. L’initiative devrait fournir un accès abordable à Internet haut débit illimité aux 500 millions d’utilisateurs suivants en Inde. Selon le groupe de réflexion Broadband India Forum (BIF), PM-WANI se traduira par la création de 20 à 30 millions d’opportunités d’emploi dans les petites et moyennes entreprises.

S’exprimant sur la création d’un Bharat connecté, Satyam Darmora, fondateur d’i2e1, la première entreprise indienne de Wi-Fi conforme PM-WANI, a déclaré : « L’Inde est l’un des plus grands pays du monde, ce que nous devons réaliser, c’est que nous sommes un pays et même nos villes métropolitaines ont des bidonvilles. Par conséquent, nous devons nous efforcer de connecter chaque citoyen indien à Internet. Cela vient avec ses propres défis, étant donné qu’il y a une nouvelle culture à découvrir tous les 30 km.

i2e1 a déployé avec succès plus de 500 hotspots dans la région de Kusumpur Pahadi à Delhi pour rapprocher les résidents de leur rêve d’accéder à Internet sans interruption. « Aujourd’hui, la plupart de nos clients de la région de Kusumpur Pahadi sont des enfants qui achètent des coupons Internet de Rs 5 avec un accès Wi-Fi 24h / 24 ; ces enfants utilisent Internet pour accéder à l’éducation en ligne », explique Darmora. «Nous avons constaté une augmentation du nombre de PDOA (Public Data Office Aggregator) dans la région, les magasins Kirana et d’autres propriétaires de petites entreprises nous contactant activement pour sécuriser les routeurs qui aideront les résidents à accéder à Internet dans ce cadre.

Ce n’est que le début, et nous prévoyons de poursuivre ce rêve de veiller à ce que chaque citoyen soit pris en compte et ait un accès facile à un Internet abordable pour réaliser ses rêves. »

Les PDOA à leur tour ont mentionné plusieurs clients fidèles qui leur achètent des coupons Internet d’une valeur de Rs 5, Rs 10 ou Rs 50 avec une validité allant jusqu’à 24 heures, deux jours et 20 jours respectivement, les aidant à augmenter leurs revenus d’environ 20 %.

Darmora met en lumière un nouveau programme introduit par la Small Industries Development Bank of India (SIDBI), la principale institution financière responsable de la promotion, du financement et du développement du secteur des MPME en Inde.

Il dit : « Cela donne de l’espoir aux kiranawalas et aux petits magasins de développer davantage leurs activités en s’enregistrant en tant que PDOA. SIDBI lance un programme pour les MPME qui sont des PDOA dans le cadre du programme PM-WANI, où elles sont disposées à financer le coût d’installation initial / les dépenses en capital, l’achat d’équipement, les dépenses en fonds de roulement et le marketing. En outre, les prêts seront couverts par la garantie de crédit offerte par la CGTMSE (Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises).

Darmora se dit confiant que PM-WANI sera un énorme succès et contribuera au progrès économique du pays. Il pense que c’est un changement architectural et politique révolutionnaire dans la fourniture d’Internet que le gouvernement a adopté.

«Ce programme ouvre une nouvelle économie partagée qui peut fondamentalement changer la façon dont la livraison Internet se produit aujourd’hui. Cela renforcera également les entreprises Internet et changera le secteur des télécommunications pour toujours », a-t-il déclaré, ajoutant : « Dans l’ensemble, ce n’est qu’un petit aperçu pour prouver que le programme PM-WANI est déjà en cours. Il y a des choses bien plus importantes qui attendent et ce n’est que le début.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.