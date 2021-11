PME Artha : Ashish Chauhan de l’ESB explique pourquoi les PME devraient être cotées

En près d’une décennie, 347 PME ont été cotées depuis que l’ESB a mis en place sa plateforme d’inscriptions BSE SME pour les petites entreprises et a levé environ Rs 10 crore en moyenne.

Crédit et financement pour les MPME : Exhortant les petites entreprises du pays à rechercher une voie de cotation pour la création de richesse, Ashishkumar Chauhan, directeur général et chef de la direction de l’ESB, a déclaré vendredi : « Si vous pouvez convertir vos revenus en richesse, ce serait une excellente idée… pour moi, le la cotation de votre entreprise vous permet de convertir des revenus en richesse. S’exprimant lors de l’événement inaugural de la PME Artha de Financial Express Online en tant qu’invité d’honneur, Chauhan a demandé aux entrepreneurs de ne pas s’inquiéter des processus de conformité, car ceux-ci sont gérables si un secrétaire d’entreprise est embauché.

SME Artha est l’effort de Financial Express Online pour aider les MPME avec des solutions de gestion des finances qui ont été perturbées en raison de la pandémie.

La plate-forme d’échange de PME BSE a été créée par la Bourse de Bombay (BSE) en mars 2012 pour fournir aux petites entreprises une plate-forme leur permettant de lever des fonds propres pour leur croissance et leur expansion, la plupart des banques et des investisseurs en capital-risque restant à distance de soutenir les PME traditionnelles. En près d’une décennie, 347 PME ont été cotées depuis que l’ESB a mis en place sa plateforme d’inscriptions BSE SME pour les petites entreprises et a levé environ Rs 10 crore en moyenne. « Leur capitalisation boursière a maintenant atteint Rs 37 000 crore. »

Selon les dernières données sur les PME de l’ESB, les PME répertoriées jusqu’à présent ont levé 3 630 crores de Rs et ont une capitalisation boursière combinée de 36 005 crores de Rs. Chauhan a également évoqué la façon dont les actions que vous détenez pourraient être soit liquidées, soit utilisées pour racheter d’autres sociétés en l’utilisant comme monnaie.

« Pour s’endetter, il faut avoir des capitaux propres. Les PME qui travaillent avec des budgets restreints n’ont pas ce type de fonds propres. La bourse est un bon moyen de générer des capitaux propres », a déclaré Chauhan, insistant sur le fait de briser le mythe selon lequel la cotation de la société conduirait à une prise de contrôle par des tiers. Cependant, une fois les fonds levés, les entrepreneurs sont responsables devant ceux qui ont financé, a précisé Chauhan.

Élaborant sur les avantages de la cotation des PME, Chauhan a expliqué comment cela améliore la planification de la succession des entreprises. « Si votre entreprise est cotée, tous vos enfants peuvent détenir des actions, et l’un d’eux peut continuer à travailler pour l’entreprise, et c’est ainsi que la planification de la succession peut se produire. »

Un autre avantage d’être répertorié, selon Chauhan, est que l’image de marque de l’entreprise devient gratuite. En effet, « chaque jour, la télévision, les journaux, les médias et les réseaux sociaux parlent de vous. Les PME méritent une image de marque et de la publicité, surtout quand c’est gratuit, et c’est une bonne publicité », a-t-il déclaré.

De plus, l’analyse comparative se produit avec la liste, selon Chauhan, car «tout le monde commence à vous regarder et vous compare à d’autres groupes de pairs de l’industrie».

