PME Artha : Pourquoi la discipline financière est indispensable pour que les MPME puissent évoluer avec des flux de trésorerie décents

Bien que la mobilisation de capitaux ait toujours été la priorité, c’est avec la responsabilité de la discipline financière que les MPME peuvent contacter les banques et autres prêteurs pour des prêts sans garantie.

Crédit et financement pour les MPME : Le deuxième jour de l’événement PME Artha de Financial Express Online a vu les panélistes discuter de la façon dont le capital de croissance peut être réinventé pour les PME et souligner à l’unanimité le fait que la discipline financière est ancrée dans la culture organisationnelle de toute entreprise prospère. Il n’est généralement jamais facile pour une petite entreprise d’obtenir du capital sans garantie. Les experts se sont penchés sur la question du renforcement de la discipline financière pour les MPME et sur la manière dont les institutions financières doivent envisager des initiatives telles que les prêts sans garantie pour les MPME.

En tant que membre du panel, Ashok Saigal, MD, Frontier Technologies et co-président, CII National MPME Council; Pankaj Gadgil, responsable du segment des travailleurs indépendants, PME et écosystème marchand, ICICI Bank ; Rajan Raje, président, MSME Forum, Chambre de commerce et d’industrie de Bombay et PDG du groupe, Nichem Solutions ; et Ravi Varanasi, président du groupe, NSE, ont également échangé leurs points de vue sur les défis liés au crédit auxquels sont confrontées les MPME et les solutions possibles, y compris la gestion financière. .

La discipline financière consiste à obtenir les bons chiffres et cela nécessite de fixer des objectifs clairs, une mesure périodique des performances, une analyse des écarts et la prise de mesures correctives, et finalement d’éviter les problèmes futurs et de prévenir les risques.

« Je pense que la technologie ne représente que 25 pour cent de l’entreprise et que le reste 75 pour cent est la finance et le marketing. À moins que les entreprises ne traitent avec respect l’ensemble du mécanisme de la finance, il ne peut y avoir de croissance quelle qu’elle soit. Il faut comprendre que l’argent que les entreprises reçoivent de leurs acheteurs doit être distribué pour exploiter l’entreprise. Dans le processus, (ils devraient) innover et s’adapter aux nouveaux changements afin de se développer », a déclaré Raje.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Bien que la mobilisation de capitaux ait toujours été la priorité, c’est avec la responsabilité de la discipline financière que les MPME peuvent contacter les banques et autres prêteurs pour des prêts sans garantie. Même s’il y a eu un certain nombre de programmes de crédit pour les MPME par le gouvernement, ce dernier avait annoncé l’année dernière un fonds de fonds de 50 000 crores de roupies pour faciliter le flux de capitaux vers 25 lakh MPME, en plus du Self-Reliant India Fund ( Fonds ISR), entre autres.

Parlant des défis qui freinent les MPME, Saigal a déclaré : « Alors que les PME produisent maintenant des produits de qualité avec les ressources disponibles, le défi vient à l’étape suivante lorsqu’elles ont épuisé leurs ressources et n’ont pas de capital à montrer comme garantie pour le prochaine série de prêts pour permettre leur croissance.

Saigal a plaidé en faveur de « prêts sans garantie aux MPME qui ont eu de bonnes relations avec lesdites institutions financières et ont des flux de trésorerie à montrer ».

Pankaj Gadgil d’ICICI Bank, dans ses remarques, a déclaré qu’ils se concentrent sur la commodité des transactions, le délai d’exécution et la qualité des plates-formes, ce que les MPME examinent, en plus de l’adéquation du capital, lors de la conception de solutions.

Il existe d’autres moyens pour les petites entreprises de lever des capitaux, comme l’introduction en bourse, comme l’a souligné Ravi Varanasi de NSE, même si la plupart des MPME s’en méfient. Il a également souligné que bien qu’il y ait un long chemin à parcourir pour que les MPME commencent à devenir publiques, il y a eu une augmentation considérable du nombre. « Au cours de la période 2016-2018, nous avons assisté à une augmentation significative du nombre d’entreprises passant d’une société à responsabilité limitée à une société anonyme. Entre l’ESB et l’ESN, nous avons près de 600 sociétés étranges qui ont levé des capitaux d’une valeur d’environ 7 000 crores de roupies », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.