PME listées BSE, startups pour avoir accès aux acheteurs dans le monde entier, programmes de formation, plus via les solutions D&B

Mercredi, BSE s’est associé au fournisseur de données interentreprises Dun & Bradstreet Information Services India pour aider les petites et moyennes entreprises et les startups à venir et actuellement cotées sur les plateformes de PME et de startups de l’ESB. Selon le rapprochement, annoncé mercredi par Dun & Bradstreet (D&B), les PME et les startups auront accès aux solutions de D&B pour renforcer leur crédibilité à la fois au niveau national et mondial, trouver et accéder aux acheteurs et partenaires commerciaux potentiels, et bénéficier d’une formation personnalisée et programmes de certification pour aider à mieux naviguer à travers les défis commerciaux. D&B partagera également sa base de données PME et ses clients avec BSE pour cette dernière afin de sensibiliser les PME et les startups aux avantages de la cotation.

«Cet effort de collaboration permettra aux PME et aux startups qui sont actuellement listées sur la plateforme BSE PME & Startups, ou qui devraient l’être, de bénéficier des services d’informations commerciales de Dun & Bradstreet à un prix spécial, ce qui renforcera non seulement leur crédibilité mais aussi élargir la portée des opportunités commerciales pour eux. La situation économique actuelle pourrait inciter davantage de PME et de startups à bénéficier de ces services afin d’améliorer davantage leurs activités », a déclaré Ajay Thakur, Head-ESB PME & Startups dans un communiqué.

BSE est devenue la première bourse à obtenir l’approbation de SEBI et a lancé sa plate-forme PME le 13 mars 2012. Jusqu’à présent, 337 entreprises cotées sur la plate-forme BSE PME ont levé 3 498 crores de roupies sur le marché tandis que la capitalisation boursière totale de 337 entreprises du 12 mai 2021, s’élevait à Rs 25,137 Crore. 99 entreprises ont déjà migré vers le BSE Main Board.

«En Inde, la littératie financière est encore moindre et, par conséquent, la plupart des PME n’ont pas été en mesure de comprendre les avantages du financement par actions. En 2012, lorsque la plate-forme PME a été lancée, la plupart des intermédiaires de marché n’étaient pas aussi à l’aise et les gens n’avaient pas confiance en son succès car nous avons le précédent de l’échec de l’OTCEI », avait déclaré Thakur à Financial Express Online lors d’une interaction en avril. ceci en réponse à une question sur les performances de la PME ESB à ce jour.

«Notre récente enquête menée au dernier trimestre de 2020 révèle que les trois principaux défis qui pourraient empêcher les PME de développer leurs activités sont l’accès au marché (42%), l’amélioration de la productivité globale (37%) et l’accès à davantage de financement. (34 pour cent). En travaillant avec l’ESB, nous prévoyons de jouer un rôle central dans la mise en place de l’écosystème nécessaire pour accélérer la croissance des PME », a déclaré Avinash Gupta, directeur général et PDG – Inde, Dun & Bradstreet dans le communiqué.

